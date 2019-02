Wiener Netze Familienfest am 24. Februar

Am 24. Februar laden die Wiener Netze und das Technische Museum Wien zu einem Familienfest ein. Die Besucher können sich unter anderem auf Führungen und Mitmachstationen freuen.

Bei Hochspannungsführungen sind Kinder ab 6 Jahren eingeladen. Die Führungen starten um 10.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30 und 15.30 Uhr. Führungen in der Ausstellung “ON/OFF” finden um 13 und um 15 Uhr statt. Die Besucher können sich außerdem auf spannende Mitmachstationen mit tollen Preisen und einem großen Gewinnspiel freuen. Flo Mayer wird mit einer Zaubershow für Spannung sorgen. Die Wiener Netze Welt wird jeweils um 11.00, um 14.00 und um 16.00 Uhr von Dr. Mona Netz präsentiert. Außerdem wird es Gelegenheit geben, Fotos zu machen und Kreativ und Bastelstationen zu besuchen.

Das Fest findet von 10 bis 17 Uhr in im Technischen Museum Wien statt. Alle Führungen und Vorführungen sind an diesem Tag gratis. Der Eintritt ist gratis, wenn eine Einladung – auch am Smartphone möglich – vorgelgt wird. Diese gibt es online.