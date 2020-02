Der Wiener Eistraum holt am Sonntag "Heiß am Eis" nach.

Wiener Eistraum: "Heiß am Eis" auf 9. Februar verschoben

Der Jubiläums-Event von "Heiß am Eis" musste sich zunächst dem Sturm beugen, findet nun aber am Sonntag, den 9. Februar, von 14 bis 18 Uhr mit dem geplanten Programm am Wiener Eistraum statt.

Initiatorin und Veranstalterin Claudia Kristofics-Binder freut sich über die Zusage prominenter Gäste wie Michael Konsel, Andy Lee Lang, Alexander Rüdiger, Alfons Haider, Michaela Heinzinger sowie Christina Lugner und natürlich über viele weitere Publikumsgäste: "Es ist schön, das zehnte Jubiläum von 'Heiß am Eis' am 25. Wiener Eistraum zu feiern und ich lade alle Schlittschuhfans zu einem unterhaltsamen Programm und richtig viel Spaß ein".

Jung wie Alt und Anfänger wie Könner erwarten dabei abwechslungsreiche Mitmachstationen, amüsante Publikumsbewerbe und spannende Geschicklichkeitsspiele.