Am Valentinstag zum "Liebesrausch im Leopold Museum": 1+1-Aktion

Zum Valentinstag 2020 gibt es für Verliebte die Möglichkeit, kulturelle Zeit zu zweit im Leopold Museum zu verbringen. Dank einer Aktion kann dabei sogar gespart werden.

1+1-Aktion und Spezialführung am Valentinstag im Leopold Museum

Mit dem Stichwort "Liebesrausch" erhält man 1+1 Ticket gratis an der Kassa. SZusätzlich gibt es eine kostenlose Führung zum Thema „Liebespaare in der Kunst“ in der Ausstellung „Wien um 1900. Aufbruch in die Moderne“. Beginn der Führung ist um 16:30 Uhr.