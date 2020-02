Blumen zum Valentinstag 2020: Tipps zu aktuellen Farb- und Sortentrends

Blumen sprechen zu lassen ist der Klassiker, wenn es um den Valentinstag geht - doch in der Masse an Möglichkeiten verliert man da rasch den Überblick. Floristen geben Empfehlungen von klassisch bis extravagant.

Schenken mit Herz zum Valentinstag

Als klassischer Blumentag ist der 14. Februar längst lieb gewordene Tradition, an dem mit großen und kleinen Blumenpräsenten Liebe und Dankbarkeit am schönsten zum Ausdruck gebracht werden können.

Farbenfrohe Liebesgrüße: Von klassisch bis extravagant

Neben den klassischen Rosen, die sich jedes Jahr großer Beliebtheit erfreuen und als die Liebesbotschafter schlechthin gelten, werden zum Valentinstag sehr gerne auch farbenfrohe Frühlingsboten, die bereits aus österreichischer Produktion stammen, verschenkt. "Die heimischen Gärtner zaubern mit bunten Tulpen, duftenden Freesien und lieblichen Kleinblumen Frühlingslaune in die eigenen vier Wände", so Komm.-Rat Hajek.

Floristenkunst für kleine und große Blumengeschenke

90% der Pflanzen kommen in dieser Jahreszeit aus Europa, und dabei vor allem aus Italien und den Niederlanden. Erstmals im Jahr können sich die Konsumentinnen und Konsumenten rund um den Valentinstag aber auch bereits auf die heimischen Qualitätsprodukte der österreichischen Gärtnerinnen und Gärtner freuen, die nun wieder in den Handel kommen.

Farbtrends 2020: Blühende Liebesboten in zarten Pastelltönen

Grüntöne wie Olive, Petrol oder zartes Grün liegen 2020 stark im Trend, ebenso Beerenfarben sowie Rosa- und Ocker-Töne - alles in eher pastelligen Varianten gehalten, kräftige Farben treten heuer in den Hintergrund. Auch florale Muster, etwa in den Frühjahrsaccessoires, stehen in diesem Jahr hoch im Kurs.

SEER Blumenherz: Liebeserklärung an den Herzensmenschen

Heiliger Valentin prägte den "Tag der Liebe" am 14. Februar

Als Blumentag ist der Valentinstag am 14. Februar heute nicht mehr wegzudenken und wird weltweit mit floralen Liebesbotschaften und kleinen Geschenken gefeiert. Der Legende nach soll der heilige Valentin Blumen an Verliebte verschenkt haben - eine Tradition, die im 15. Jahrhundert in Großbritannien begann und sich später durch englische Auswanderer in den USA durchsetzte. In Österreich wird der Valentinstag seit dem Zweiten Weltkrieg gefeiert: Britische Besatzungssoldaten brachten den Brauch in unser Land, wo er seither zugleich mit ersten Frühlingsblühern den Auftakt für die heimische Blumensaison bedeutet.