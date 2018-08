Im September finden in Wien wieder zahlreiche kostenlose Events statt.

Im September finden in Wien wieder zahlreiche kostenlose Events statt. ©pixabay.com/Buskers Wien

Eintritt frei: Das sind die besten kostenlosen Events in Wien im September

Wir haben uns wieder auf die Suche nach den besten Gratis-Events der Stadt im September gemacht. Hier findet ihr alle Veranstaltungen in Wien chronologisch im Überblick.

Um kein kostenloses Event im September zu verpassen, haben wir für euch die besten Veranstaltungen zusammengetragen, die in diesem Monat in Wien bei freiem Eintritt besucht werden können. So könnt ihr etwas erleben und dabei gleichzeitig den Geldbeutel schonen.

Kostenlose Veranstaltungen im September: Alle Events im Überblick 08.06. bis 14.09.2018: Volxkino

Auch in diesem Jahr ist das durch die Bezirke tingelnde Volxkino in seiner bereits 29. Ausgabe wieder ein Fixstarter unter den Open-Air-Kinos der Stadt. Bei freiem Eintritt wird bis Mitte September ein Filmprogramm mit preisgekrönten Produktionen und zeitlosen Filmklassikern gezeigt. >> Hier das gesamte Programm auf einen Blick

30.06. bis 02.09.2018: Filmfestival am Rathausplatz

Bis Anfang September können Fans und Freunde der Musik unter freiem Himmel und vor traumhafter Kulisse beim Filmfestival am Wiener Rathausplatz kostenlos Kunst und Kultur von höchster Qualität genießen. >> Hier geht’s zum Programm

31.08. bis 02.09.2018: Gratis-Filmfestival bei Wiener Nordbahnhalle

Bereits zum vierten Mal findet das Gratis-Filmfestival bei der Wiener Nordbahnhalle beim Wasserturm statt. Auf dem Programm stehen Spielfilme, die sich komödiantisch bis spannungsreich mit dem Thema Wohnen beschäftigen. >> Die Spielfilme im Überblick

01. bis 30.09.2018: Offene Sternwarte mit Führungen

Die Kuffner Sternwarte bietet zu den Öffnungszeiten kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen an. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es wird um Spenden gebeten. >> Mehr zum kostenlosen Angebot

01. bis 30.09.2018: Gratis in die Wiener Museen

Wien strotzt nur so vor Museen, eine gewaltige Bandbreite an Dauer- und Sonderausstellungen wird kulturbegeisterten Besuchern dabei geboten. Sehr praktisch: Bei einer Vielzahl der Museen ist unter gewissen Voraussetzungen ein freier Eintritt möglich. >> Das Gratis-Angebot im Überblick

01. bis 30.09.2018: Besuch in den Wiener Bezirksmuseen

Jeder Wiener Bezirk hat sein eigenes Museum, das sich der Geschichte und den jeweiligen Besonderheiten widmet. Das gesammelte Wissen ist durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen erlebbar. Der Eintritt in die Bezirksmuseen ist frei. >> Weitere Infos zu den Bezirksmuseen

01. bis 30.09.2018: Kunst im öffentlichen Raum erleben

In Wien lohnt es sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sei es entlang von U-Bahnlinien, auf Plätzen oder in Form von Mahnmälern – hunderte Installationen beleben das Stadtbild und laden in der Hektik des Alltags zum kostenlosen Innehalten und Reflektieren ein. >> Zu den aktuellen Projekten

01.09.2018: Stadtfest Wien

Am 1. September gibt das “stadt.fest.wien 2018” allen Wienern auf fünf Bühnen 50 Gelegenheiten, unterhalten zu werden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist dabei frei. >> Das Programm beim Stadtfest Wien

01.09.2018: 120 Jahre Volksoper Wien – Ein Fest im Park

Die Volksoper wird zum 120-Jahr-Jubiläum mit einem großen Fest unter freiem Himmel im Arne-Carlsson-Park unterhalb der Volksoper an der Währinger Straße/Ecke Spitalgasse gefeiert. Besucher erwartet beim Fest im Park ein kostenloses buntes Programm samt Open-Air-Konzert. >> Infos zum Programm

01.09.2018: Japanisches Sommerfest “Natsumatsuri”

Die Japanische Botschaft und die Japanische Gesellschaft laden am 1. September bei freiem Eintritt zum Japanischen Sommerfest in die Donaustadt. Am Programm stehen musikalische Darbietungen, diverse Workshops sowie die Verkostung von traditionellen Speisen und Getränken. >> Mehr zum Event

02.09.2018: Tag der offenen Tür in der Wiener Staatsoper

Die Wiener Staatsoper eröffnet auch heuer ihre neue Spielzeit mit einem Tag der offenen Tür. Besucher haben die Möglichkeit, einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen zu werfen und all jene Bereiche des Opernhauses zu erkunden, die dem Publikum gewöhnlich verschlossen bleiben. Kostenlose Zählkarten sind an den Bundestheaterkassen erhältlich. >> Weitere Infos

06.09. bis 04.10.2018: MUSA Ausstellung Lukas Thaler

Das Wien Museum bietet im September eine neue Ausstellung: Am Standort MUSA Museum Startgalerie Artothek wird die Ausstellung DOLCE des Künstlers Lukas Thaler bei freiem Eintritt präsentiert. >> Alle Infos zur Ausstellung

07. bis 09.09.2018: Buskers Festival

Bei freiem Eintritt bietet das Buskers Festival am Wiener Karlsplatz Straßenkunst auf höchstem Niveau: Clownerie, Jonglage und Akrobatik, Graffiti, Musik aller Art, Tanz- und Performancekunst, Tuch- und Feuerakrobatik, Objekt- und Improtheater und vieles mehr. >> Das Buskers Festival im Detail

08. und 09.09.2018: Erntedankfest im Augarten

Bauern und Forstwirte aus allen Regionen Österreichs präsentieren zwei Tage lang die kulturelle und kulinarische Vielfalt der heimischen Landwirtschaft. Ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, genussvolle Schmankerl sowie musikalische Leckerbissen sind garantiert. >> Das Programm im Überblick

14. bis 16.09.2018: Das Wiener Forschungsfest

Mehr als 40 Stationen zum Mitmachen und Angreifen rund um Wiener Forschungsprojekte und -themen: Das Wiener Forschungsfest stellt Ideen, Innovationen und Ergebnisse in der Forschung auf verständliche und spannende Weise dar. Der Eintritt ist frei. >> Infos zum Event

15. und 16.09.2018: Open House Wien

An zwei Tagen im Jahr stehen die Türen der Stadt Wien offen: Beim “Open House Wien” kann man 80 architektonisch spannende Gebäude erkunden, Führungen und Besichtigungen sind kostenlos und ohne Anmeldung möglich. >> Details zur Gratis-Aktion

15. und 16.09.2018: Streetlife Festival

Die Babenberger- und Mariahilfer Straße werden auch heuer wieder für zwei Tage in das größte Wohnzimmer der Stadt verwandelt. Konzerte, Street Artists, Street Food, Street Market, Street Sports etc. warten auf die Besucher, der Eintritt ist an beiden Tagen frei. >> Mehr zum Event

27. bis 30.09.2018: Vienna Humanities Festival

“Macht und Ohnmacht” liegt im Fokus des dritten Vienna Humanities Festivals. Von den rund 40 Veranstaltungen finden viele bei freiem Eintritt ohne Voranmeldung statt. >> Hier mehr erfahren

28. und 29.09.2018: fem vital / Wiener Mädchen- und Frauengesundheitstage

Ende September findet im Wiener Rathaus eine besondere Veranstaltung für Frauen und Mädchen statt. Die fem Vital 2018 berät die Besucher bei freiem Eintritt neben der Gesundheitsvorsorge auch über Themen wie Lebensplanung, Beruf und Familie. >> Details zur Veranstaltung