Oberlaa wird zur Konzertbühne beim Wiener "Open-Air im Kurpark"

In Wien Favoriten findet am Samtag den 8. September das "Open-Air im Kurpark" statt. Die Veranstaltung wird vom Verein "Kultur 10" organisiert und bietet den Besuchern Musik und Vergnügen in einem.

Am Samstag, den 8. September 2018 finde das “Open-Air im Kurpark” statt. Auf einer Freiluft-Bühne beim Süd-Eingang des Kurpark Oberlaa nächst der “Kurkonditorei Oberlaa” ist von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr ein buntes Programm mit beliebten Künstlerinnen und Künstlern zu hören. Der Zutritt zum Konzert mit dem Titel “Open-Air im Kurpark” ist gratis.

Musikalische Highlights im Wiener Kurpark Oberlaa Zahlreiche prominente Sängerinnen, Sänger, Instrumentalistinnen und Instrumentalisten erfreuen an diesem Nachmittag das Publikum. Von nostalgischen Schlagern, Evergreens, Walzer-Melodien und Operetten-Klängen bis zu Volksliedern aus Neapel, Weisen aus der Wienerstadt und “Brettlliedern” reichen die musikalischen Darbietungen. Auftritte von Ingrid Merschl, Irina Nikolayeva, Elena Rozanova, der Damen-Kapelle “Wiener Hofburg” sowie Beppo Binder, Umud Gorji, Robert Kolar, Roland Sulzer und Peter Havlicek lassen garantiert keine Langeweile aufkommen.

Bei Schlechtwetter steht das “Waldmüller-Zentrum” in der Hasengasse 38 zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von “Kultur 10”.

Datum: 8. September 2018

Eintritt: Gratis

Adresse: Kurbadstraße 12, 1100 Wien

Uhrzeit: 14:00 – 18:00 Uhr