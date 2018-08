Kulinarik, Action und Tradition beim Erntedankfest im Wiener Augarten

Am 8. und 9. September 2018 findet das Erntedankfest im Wiener Augarten statt. Besucher erleben, wie die Jungbauern Österreichs ihre tägliche Arbeit verrichten. Ein vielfältiges Rahmenprogramm, dass von Harry Prünster moderiert wird, bietet den Besuchern Kulinarik, Spiel und Spaß.

Das Erntedankfest im Augarten Wien findet am 8. und 9. September statt. Jungbauern aus ganz Österreich nutzen diese Veranstaltung, um sich für den Ertrag der Ernte zu bedanken. Sie lassen in ihre tägliche Arbeit einblicken und präsentieren ihre Produkte. Das Fest wird auch dazu genutzt, um die Tradition wieder auferleben zu lassen.

Am Festgelände wird eine Stadtlandwirtschaft und Wiener Heurige angeboten. Dort finden Sie einen Bauernmarkt, ein Schmankerl Dorf und AMA-Marketing und Heumilch-Alm. Das Angebot zeigt die kulinarische Vielfalt der Regionen. Eine eigene Zone präsentiert Schmankerl aus Niederösterreich. Vertreten sind auch die Nationalparks Austria. Weitere Highlights des Erntedankfestes sind unter anderem eine Live-Show-Backen in der Fini´s Feinstes Stube sowie eine Trachtenmodenschau der NÖ Qualitätstrachtenschneiderei Maisetschläger. Durch die Veranstaltung für Sie Harry Prünster.

Spaß und Unterhaltung auch für Kinder am Erntedankfest im Wiener Augarten

Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz. In der Kinderwelt können sie alles über den Land & Fortbetrieb in Österreich erfahren, den Biosphärenpark Wienerwald und die Österreichischen Bundesforste mit dem Wild.Live! Mobil erleben oder ihre Zeit in der Hüpfburg verbringen.