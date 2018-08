Neue Ausstellung im MUSA Museum Wien zeigt vielschichtigen Künstler

Das Wien Museum bietet ab 6. September eine neue Ausstellung. Am Standort MUSA Museum Startgalerie Artothek wird die Ausstellung DOLCE des Künstlers Lukas Thaler bei freiem Eintritt präsentiert.

Das Museum zielt auf zeitgenössische Kunst ab und so bietet sich das Spektrum von Lukas Thaler, das vom literarischen hin über Erinnerungen, Gegenstände und Gewohnheiten geht, perfekt an, um das Museum mit einer neuen Ausstellung zu füllen. Einfluss hat besonders auch das “Radical Design”. Diese Richtung lehnt an Pop Art an und fließt in die Skulpturen Thalers ein.

Ein besonderes Augenmerk legt der Künstler auf die Beziehung von Produzent, Objekt und Betrachter und fokussiert sich auf den kommunikativen Moment. Er zeigt diese Eindrücke in Formen von Alltagsgegenständen wie Lamen oder Hocker, die er neu in Szene setzt. Mischwesen ergeben sich aus dem Zusammenspiel von Materialien, die er mit Erzählungen in ein neues Licht rückt. Die Wahl der Materialien sind kein Zufall. Er verwendet sowohl Gussmarmor, Gips oder auch Epoxidharz.

Wiener Künstler präsentiert sich im MUSA

Der Künstler Lukas Thaler arbeitet in Serien, die in der Variation des Objekts eine Vielfalt von Kommunikationsmöglichkeiten erschließen. Er bezieht den gesamten Raum in seine Werke mit ein. Dinge werden parallel zum Boden platziert und so das gesamte Kunstwerk erweitert. Intendierte Ambivalenz und Mehrschichtigkeit erweisen sich als tragende Elemente einer labilen Konstruktion. Lukas Thaler wurde 1989 in Hall in Tirol geboren. Er lebt und arbeitet in Wien und hat an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert.