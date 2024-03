Die Wiener Ostermärkte 2024 im Überblick

Auch 2024 locken die Ostermärkte in Wien wieder mit viel Programm und zahlreichen Highlights. Hier finden Sie einen Überblick über die schönsten Ostermärkte der Stadt.

In Wien öffnen vor Ostern zahlreiche Ostermärkte, die neben vielfältiger Kulinarik und bunter Oster-Deko auch ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein bieten. VIENNA.at hat die schönsten Wiener Ostermärkte 2024 für Sie im Überblick.

Traditioneller Ostermarkt vor dem Wiener Schloss Schönbrunn

Beim Ostermarkt Schloss Schönbrunn im Ehrenhof findet ein blühendes Frühlingsfest mit schwungvollen Klängen, österlicher Kulinarik und einem vielfältigen Programm statt. Der Ostermarkt in Wien findet heuer schon besonders früh statt, und beginnt mit dem 16. März 2024.

Ostermarkt Schloss Schönbrunn

1130 Wien

16. März bis 2. April 2024

Öffnungszeiten: 10.00 bis 18.00 Uhr

Ostermarkt Am Hof in Wien

Jedes Jahr sorgt der Ostermarkt am Hof in Wien für Frühlingsstimmung rund um Ostern. Das Traditions-Event für die ganze Familie findet mit rund 50 Aussteller:inen im Herzen von Wien statt. Der Eintritt zum Ostermarkt am Hof in Wien ist frei. Mehr Infos dazu auf der Website.

Ostermarkt am Hof

Am Hof Wien, 1010 Wien

15. März bis 1. April 2024

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag: 11:00 bis 20:00 Uhr (Sperrstunde 21:00 Uhr)

Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertag: 10.00 bis 20.00 Uhr (Sperrstunde 21:00 Uhr)

Ostern in den Blumengärten Hirschstetten

Auch heuer finden Oster-Feierlichkeiten in den Blumengärten Hirschstetten in Wien statt. Malerische Osterdekoration sorgt in der gesamten Gartenanlage für eine festliche Stimmung. Es gibt einen traditionellen Ostermarkt und ein Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Der Eintritt ist frei. Bei einigen Programmangeboten wird ein geringer Unkostenbeitrag verlangt. Mehr Infos dazu hier.

Ostern in den Blumengärten Hirschstetten

1220 Wien, Quadenstraße 15

Öffnungszeiten: 30. März bis 1. April 2024, jeweils 9 bis 18 Uhr

Altwiener Ostermarkt auf der Freyung

Beim Altwiener Ostermarkt auf der Freyung kann man frühlingshafte Programme auf der Bühne mit Musik & Puppentheater erleben. Mehr Infos dazu auf der Website.

Altwiener Ostermarkt Freyung

Freyung vor dem Schottenstift, 1010 Wien

15. März. bis 1. April 2024

Öffnungszeiten: 10.00 bis 20.00 Uhr

Ostermarkt der Biobauern auf der Freyung

Ab dem 15. März ist der Ostermarkt der Biobauern zwei Wochen jeden Tag für vorm Palais Ferstl zu finden. Beim Ostermarkt gibt es zahlreiche Bio-Spezialitäten zum Probieren.

Mehr Infos dazu auf der Website.

Österlicher Biobauern-Markt Freyung

1010 Wien

15.-30. März 2024

Oster-Kunstmarkt im Schloss Neugebäude

Auch heuer findet wieder der Oster-Kunstmarkt im Schloss Neugebäude statt. Viele Aussteller verkaufen im Inneren des Schlosses österliches Kunsthandwerk. Mehr Infos dazu folgen in Kürze.

Ostermarkt im Schloss Neugebäude

1110 Wien, Otmar-Brix-Gasse 1

21. März bis 24. März 2024

Öffnungszeiten: 14:00–21:00 Uhr, So 10:00–20:00 Uhr

VinziRast-Ostermarkt in Wien-Alsergrund

Der VinziRast-Ostermarkt dauert drei Tage, und er wird in den Werkräumen des Projekts VinziRast-Chance in Wien-Alsergrund stattfinden.

VinziRast-Ostermarkt

Währingerstraße 19 in Wien

8. bis 10. März von 14 bis 19 Uhr

Ostermarkt in Wien-Floridsdorf

Auch heuer findet wieder der traditionelle Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf statt. Die Kaufleute der Wirtschaft 21 warten den Besuchern mit allerlei süßer & herzhafter Kulinarik auf. Es gibt eine reichhaltige Auswahl an Osterschmuck und Ostergeschenken

Mehr Infos dazu gibt es hier.

Ostermarkt Wien-Floridsdorf

1210 Wien, Franz-Jonas-Platz

22. Februar bis 31. März 2024

Öffnungszeiten: täglich 8:30-19:00 Uhr (Lebensmittel bis 20 Uhr)

VIENNA.at-Ausflugtipp: Ostern auf Schloss Hof

Heuer findet der traditionelle Ostermarkt auf Schloss Hof bei Wien vom 9. März bis zum 1. April 2024 statt. Es wird hochwertiges Kunsthandwerk, kulinarische Köstlichkeiten und ein tolles Rahmenprogramm zu Ostern geboten.

Ostermarkt auf Schloss Hof bei Wien

Schloss Hof

2294 Schloßhof 1

9. März bis 1. April 2024

10:00 bis 18:00 Uhr, an den Wochenenden, Feiertagen und am Karfreitag, den 29. März

VIENNA.at wünscht Frohe Ostern in Wien!