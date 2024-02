"Breakfast with the Bunny": Hard Rock Café Vienna lädt zum Oster-Brunch

Das Hard Rock Café Vienna begrüßt den Frühling mit einem besonderen Ereignis für alle Frühstücksliebhaber. Als besonderer Gast schaut dabei auch der Osterhase vorbei.

Am Sonntag, den 24. März, erwartet die Gäste im Hard Rock Café von 9.00 bis 11.30 Uhr bei "Breakfast with the Bunny" ein köstliches Frühstücksbuffet und ein besonderes Erlebnis für Familien, denn beim Oster-Brunch schaut auch der Osterhase höchstpersönlich vorbei.