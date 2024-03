Osterfest der Wiener Linien im Verkehrsmuseum Remise

Die Wiener Linien laden am 30. und 31. März von 10 bis 18 Uhr zum Osterfest im Verkehrsmuseum Remise ein. Dort erwarten die Besucher gleich zwei neue Highlights: nostalgische Oldtimer-Rundfahrten sowie die Museums-Geschichte auf der großen Kino-Leinwand.

Buntes Programm: Ostern im Verkehrsmuseum Remise feiern

Kreativ wird es in der Mal- und Bastelstation, wild her geht es in den beliebten U-Bahn- und Bussimulatoren. Der Osterhasen-Lümmel-Rasen lädt anschließend zum Verweilen und Entspannen ein. Auch für das leibliche Wohl ist durch feine Osterjausen gesorgt.