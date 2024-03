"Wunderbrunch" am Ostersonntag im Renaissance Wien Hotel

Im Restaurant Wunderkammer im Renaissance Wien Hotel findet am Ostersonntag ein "Wunderbrunch" statt. Angekündigt wurde am Mittwoch in einer Presseinformation neben "traditionellen österlichen Gerichten" auch "Besonderes aus dem Wasser und von den Frühlingsfeldern".

Asiatisches Thunfisch-Tatar mit Erdnussmayo und Sprossen gibt es unter anderem ebenso wie Lammrücken im Bärlauch-Tramezzini-Mantel mit Demi Glace und Schnittlauchpüree. Der "Wunderbrunch" dauert von 12.30 bis 15 Uhr. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-Mail. Der nächste "Wunderbrunch" geht am Muttertag (12. Mai) über die Bühne.