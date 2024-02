Goldhasenfest 2024 im Botanischen Garten im Wiener Schlosspark Schönbrunn

Auch heuer findet wieder das Lindt Goldhasenfest im Botanischen Garten im Schlosspark Schönbrunn in Wien statt.

Auch heuer findet wieder das Lindt Goldhasenfest im Botanischen Garten im Schlosspark Schönbrunn in Wien statt. ©Philipp Lipiarski

Auch heuer findet wieder das Lindt Goldhasenfest im Botanischen Garten im Schlosspark Schönbrunn in Wien statt. ©Philipp Lipiarski

Pünktlich zu Ostern veranstaltet Lindt wieder das Goldhasenfest in Schönbrunn. Am 24. März 2024 wird zum Familienfest in den Botanischen Garten im Wiener Schlosspark (Eingang Hietzinger Tor) geladen.

Die kleinen Besucher erwartet beim Goldhasenfest 2024 ab 10 Uhr eine Goldhasen-Werkstatt, in der Schoko-Goldhasen mit Himbeeren, Haselnüssen, Streuseln oder Schokoladen verfeinert werden können, eine Goldhasensuche, bei der Lindt-Produkte ergattert werden können, eine Bastelwerkstatt, in der große und kleine Besucher Osternester basteln und verzieren können, eine Lounge zum Ausrasten, eine Festbühne, auf der verschiedenste Entertainment-Einlagen stattfinden, eine Fotobox, zum Festhalten von Erinnerungen und vieles mehr, wie eine Schatzsuche, Gartenspiele, Kinderschminken, ein Food Corner, etc.

Die Teilnahme am Goldhasenfest 2024 ist kostenlos. Wer bei der Goldhasensuche dabei sein möchte, muss ab 26. Februar 2024, 9 Uhr, online auf der Seite goldhasensuche.at, bei dem entsprechenden Gewinnspiel teilnehmen. Wer am Goldhasenfest teilnimmt, erklärt sich mit der Aufnahme von Bild- und Videomaterial ausdrücklich einverstanden.