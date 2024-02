Ostermarkt Schloss Schönbrunn startet heuer schon am 16. März

Der Ostermarkt Schloss Schönbrunn im Ehrenhof bringt ein blühendes Frühlingsfest, das mit schwungvollen Klängen, österlicher Kulinarik und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm aufwartet.

Osterschmuck, Köstlichkeiten und mehr bei Ostermarkt Schloss Schönbrunn

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr präsentieren rund 70 Aussteller eine beeindruckende Auswahl an handgefertigten Kunstwerken, traditionellem Osterschmuck, kulinarischen Köstlichkeiten und vielem mehr. Das Sortiment umfasst hochwertige Keramik, Frühlingskränze und handbemalte Ostereier in traditionellen und zeitgenössischen Ausführungen. Zudem gibt es kreatives Spielzeug für Kinder, modern gestaltete Papierwaren und elegante Schmuckstücke zu entdecken.

Auf dem Ostermarkt erwartet die Besucher eine vielfältige Auswahl an regionalen Spezialitäten, die für ein kulinarisches Erlebnis der besonderen Art sorgen. Neben süßen Leckereien wie Ostergebäck und traditionellem Kaiserschmarren gibt es auch herzhafte Köstlichkeiten wie Osterschinken und Ostergröstl. Fruchtige Bowlen und Spritzer in verschiedenen Variationen runden das Angebot ab und versüßen den Start in den Frühling. Neben einer ansprechenden Sitzlandschaft aus bunten Eierschalen sind die farbenfrohen Riesen-Ostereier und die blühenden Frühlingsblumen ein echter Hingucker und vermitteln Frühlingsstimmung auf dem Markt.