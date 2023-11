"Winterzauber" im Böhmischen Prater in Wien ab 1. Dezember

Der "Kulturverband Böhmischer Prater" lädt Groß und Klein zum weihnachtlichen "Winterzauber" ab 1. Dezember in Wien-Favoriten ein.

Das Spektakel für die ganze Familie geht am Freitag, 1. Dezember, los. Jeweils am Freitag (ab 14.00 Uhr), am Samstag (ab 11.00 Uhr) und am Sonntag (ab 11.00 Uhr) sind zahlreiche Fahrgeschäfte in Betrieb und das Publikum erwartet ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik im Saal "Tivoli" (10., Laaer Wald 30 c). Der Eintritt ist gratis. Auskunft: Telefon 0676/531 23 04 ("Tivoli Office") bzw. E-Mail [tivoliwien10@hotmail.com] (mailto:tivoliwien10@hotmail.com).

Böhmischer Prater Wien: Konzerte mit "Wolkenlos" (2.12.) und "Dado Eldorado" (3.12.)

Im Prater-Areal sind bis Samstag, 23. Dezember, nett dekorierte "Winter-Stände" zu finden. Ein "Weihnachtsbriefkasten" ist auch vorhanden. Bis Sonntag, 7. Jänner, offerieren Gastronomen Speis und Trank und bei verschiedensten Vergnügungsbetrieben hat das Publikum viel Spaß. Am Freitag, 1. Dezember, fängt um 19.00 Uhr ein Kabarett-Abend mit Lisa Schmid an. Die "Weihnachtsshow" mit der Combo "Wolkenlos" am Samstag, 2. Dezember, startet um 19.00 Uhr. Am Sonntag, 3. Dezember, beginnt um 16.00 Uhr ein Konzert des "Arbeiter-Sängerbundes" und ab 18.00 Uhr steht der Musikus "Dado Eldorado" auf der "Tivoli"-Bühne (Western-Hits: "Country Christmas").

Außerdem sind Auftritte anderer beliebter Künstler*innen beim "Winterzauber" vorgesehen: Musik-Duo "TWO" (Kucera & Valenta), Trommler Heini Altbart, Kinder-Liedermacher Bernhard Fibich, Wienerlied-Star Kurt Strohmer, Entertainer Michael Perfler, Gospel-Sänger Chris Kaye, Imitator Michael Jäger und Musical-Akteur Gernot Kranner. Auch Perchten, Nikolo, Weihnachtsmann plus Christkind haben ihr Erscheinen im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten zugesagt. Alle Details lesen Interessierte im Internet: www.boehmischer-prater.com.