Nikolaus am Weihnachtsmarkt beim Wiener Schloss Schönbrunn

Wer sich für sein Kind einen Nikolaus-Auftritt wünscht, kann für diesen zum Weihnachtsmarkt beim Wiener Schloss Schönbrunn fahren. Am 5. und 6. Dezember steht dieser dort fix am Plan.

Der Nikolo wird am 5. und 6. Dezember am Weihnachtsmarkt beim Wiener Schloss Schönbrunn jeweils von 14 bis 18 Uhr Süßigkeiten an Kinder verteilen. Anschließend, um 18 Uhr, wird es Live-Adventmusik zu hören geben. Am 5. Dezember spielen die "Tulbinger Turmbläser" und am 6. Dezember die "Unique Horns" weihnachtliche Klänge.