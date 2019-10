Wiener Geschäftsleute starten spaßige Halloween-Aktion

42 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk Neubau stellen eine spaßige Halloween-Aktion auf die Beine und laden zum Dabeisein ein.

Süße Aktion: Halloween im Grätzl

Mit der Idee stimmt man nicht etwa blindlings in einen Marketingtrend aus Übersee ein, sondern bedient einen stark signalisierten (Nicht-)KundInnenwunsch: Thomas Kreuz, Designer von WauWau Pfeffermühlen, stand am 31. Oktober 2018 in seinem Shop, als eine Gruppe Kinder den Laden stürmte, um ihm mit vorgehaltenem Hexenbesen und Harry-Potter-Zauberstab die Frage aller Halloween-Fragen zu stellen. Um die Antwort auf „Süßes oder Saures“ nicht verlegen, verteilte er Stücke des frisch gebackenen Kuchens, den ihm seine Frau ins Geschäft mitgegeben hatte.