Wiener Bezirksvertretungswahlen: Diese Bezirke wechseln ihre Farbe

Am Sonntag wurde nicht nur der Gemeinderat in Wien gewählt, auch die Bezirksvertretungswahlen fanden statt. Diese Bezirke könnten laut vorläufigem Ergebnis ihre Farbe wechseln.

Wiener Bezirksvertretungswahl bringt neue Bezirksvorsteher



SPÖ konnte Simmering von FPÖ zurückholen

In Währing und Neubau werden die Grünen an der Macht bleiben. Drei der vier derzeit von der ÖVP regierten Bezirke bleiben in türkiser Hand - nämlich die Innenstadt, Hietzing und Döbling. In der Josefstadt sind laut Hochrechnung die Grünen am Sprung, den Chefsessel von der Volkspartei zu erlangen. Die war zwar im Urnenwahl-Ergebnis am Sonntag noch knapp stärker (um 37 Stimmen), aber die Hochrechner gingen vom Platztausch aus. Alle anderen Bezirke werden künftig von der SPÖ regiert werden, die auch ihre alte und neue Hochburg Simmering von der FPÖ zurückholen konnte.