Alle Bezirksergebnisse zur Wien Wahl 2020

So hat Wien bei der Gemeinderatswahl 2020 gewählt: Die Ergebnisse aus den einzelnen Bezirken sind die vorläufigen Ergebnisse ohne Wahlkarten. Diese werden erst am Montag ausgezählt, mit dem Wien-Wahl-Ergebnis inkl. Wahlkarten wird am Dienstag gerechnet.

1. Bezirk - Wien-Innere Stadt

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die Nummer eins in Wien-Innere-Stadt heißt weiter SPÖ. Mit 30,24 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen Verlust von 3,26 Prozentpunkten ein. Platz zwei ging mit einem marginalen Abstand von 0,41 Prozentpunkten an die ÖVP mit 29,83 Prozent (plus 9,84 Prozentpunkte). 15,92 Prozent der Wähler stimmten für die Grünen. Die Ökopartei geht um 3,61 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor. Nummer vier im 1. Wiener Bezirk wurden die NEOS, die um 0,91 Prozentpunkte auf 12,17 Prozent nur leicht wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Massive Verluste hagelte es für die FPÖ, die 16,29 Prozentpunkte verlor und nun bei 5,54 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl also einen Absturz vom zweiten Rang.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

2. Bezirk - Wien-Leopoldstadt

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die SPÖ liegt in Wien-Leopoldstadt bei der Gemeinderatswahl weiter auf Platz eins. Die Sozialdemokraten erzielten 45,07 Prozent - das ist um 2,34 Prozentpunkte mehr als 2015. Platz zwei ging an die Grünen, die auf 17,99 Prozent kamen. Für die Ökopartei gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur Nummer eins ist mit 27,08 Prozentpunkten beträchtlich. 13,3 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Die Volkspartei geht um 6,34 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor. Viertstärkste Partei im 2. Wiener Bezirk wurden die NEOS, die um 1,23 Prozentpunkte auf 7,13 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Einen Flop legte die FPÖ hin, die 17,58 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,56 Prozent liegt.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

3. Bezirk - Wien-Landstraße

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die SPÖ bleibt in Wien-Landstraße bei der Gemeinderatswahl auf Platz eins. Das Ergebnis von 41,19 Prozent bedeutet einen leichten Zuwachs für die Sozialdemokraten um 0,7 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von vierundzwanzig Prozentpunkten an die Grünen, die auf 17,19 Prozent kamen (plus 1,48 Prozentpunkte). 16,81 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei eindeutig um 6,64 Prozentpunkte. Viertstärkste Partei im 3. Wiener Bezirk wurden die NEOS, die um 1,17 Prozentpunkte auf 8,94 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Massive Verluste hagelte es für die FPÖ, die 17,32 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,23 Prozent liegt. Für die Freiheitlichen, 2015 noch auf dem zweiten Platz, ist das ein unsanfter Fall.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

4. Bezirk - Wien-Wieden

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

In Wien-Wieden bleibt die SPÖ auf Platz eins. Mit 37,26 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen leichten Verlust von 0,73 Prozentpunkten ein. Platz zwei ging an die Grünen, die auf 19,75 Prozent kamen. Für die Ökopartei gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur Nummer eins ist mit 17,51 Prozentpunkten beträchtlich. 19,27 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Die Volkspartei geht um 7,15 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor. Vierte im 4. Wiener Bezirk sind die NEOS, deren Ergebnis sich mit 10,3 Prozent kaum veränderte. Eine Schlappe muss die FPÖ hinnehmen, die 13,96 Prozentpunkte verlor und nun bei 5,08 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl somit einen Absturz vom dritten Rang.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

5. Bezirk - Wien-Margareten

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Nummer eins in Wien-Margareten bei der Gemeinderatswahl ist auch 2020 die SPÖ. Mit 43,25 Prozent wuchsen die Sozialdemokraten leicht um 0,8 Prozentpunkte. Weit dahinter liegen mit vierundzwanzig Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen mit 19,25 Prozent (plus 0,78 Prozentpunkte). 13,35 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Die Volkspartei geht um 5,74 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor. Nummer vier im 5. Wiener Bezirk wurden die NEOS, die um 0,9 Prozentpunkte auf 7,27 Prozent nur leicht wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Fünfte ist die FPÖ, die 16,28 Prozentpunkte verlor und nun bei 5,98 Prozent liegt. Für die Freiheitlichen, 2015 noch auf dem zweiten Platz, ist das ein unsanfter Fall. Die Rote Laterne im Kreis der Gemeinderats-Parteien geht an die neue Partei von Heinz-Christian Strache. Das Team des Ex-FPÖ-Obmanns bekam 3,18 Prozent.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

6. Bezirk - Wien-Mariahilf

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

In Wien-Mariahilf hat die SPÖ den ersten Platz behauptet, stagniert aber. Die Sozialdemokraten erzielten 39,09 Prozent, damit blieben sie im Vergleich zu 2015 praktisch stabil. Platz zwei ging an die Grünen, die auf 22,78 Prozent kamen. Für die Ökopartei gab es also genauso kaum Bewegung. Beachtliche 16,31 Prozentpunkte trennen sie von der Nummer eins. 15,81 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei eindeutig um 5,64 Prozentpunkte. Nummer vier im 6. Wiener Bezirk wurden die NEOS, deren Ergebnis sich mit 8,55 Prozent kaum veränderte. Massive Verluste hagelte es für die FPÖ, die 13,29 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,83 Prozent liegt. Für die Freiheitlichen, 2015 noch auf dem dritten Platz, ist das ein unsanfter Fall. Das Team HC Strache erhielt verhaltenen Zuspruch.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

7. Bezirk - Wien-Neubau

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die Nummer eins in Wien-Neubau heißt weiter SPÖ. 35,73 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 1,65 Prozentpunkte weniger, reichte aber, um ganz oben zu bleiben. Platz zwei ging erneut an die Grünen mit 27,6 Prozent (plus 0,85 Prozentpunkte). 13,8 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei um 4,6 Prozentpunkte.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

8. Bezirk - Wien-Josefstadt

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die Nummer eins in Wien-Josefstadt heißt weiter SPÖ. Die Sozialdemokraten erzielten 34,87 Prozent. Das ist zwar um 1,08 Prozentpunkte weniger als 2015, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Weit dahinter liegen mit 12,67 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen wie schon bei der letzten Wahl die Grünen mit 22,2 Prozent (plus 1,08 Prozentpunkte). 19,05 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei um 4,43 Prozentpunkte. Viertstärkste Partei im 8. Wiener Bezirk wurden die NEOS, die um 1,04 Prozentpunkte auf 10,66 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Eine Schlappe muss die FPÖ hinnehmen, die 12,19 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,77 Prozent liegt.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

9. Bezirk - Wien-Alsergrund

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Auch 2020 ist die SPÖ stärkste Partei in Wien-Alsergrund. Mit 36,72 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen Verlust von 1,74 Prozentpunkten ein. Mit einem deutlichen Abstand von 14,98 Prozentpunkten liegen weit dahinter die Grünen, die auf 21,74 Prozent kamen (plus 1,63 Prozentpunkte). 17,79 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Die Volkspartei geht um 6,27 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor. Viertstärkste Partei im 9. Wiener Bezirk wurden die NEOS, die um 1,45 Prozentpunkte auf 10,98 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Eine Schlappe muss die FPÖ hinnehmen, die 13,49 Prozentpunkte verlor und nun bei 5,11 Prozent liegt.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

10. Bezirk - Wien-Favoriten

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die SPÖ liegt in Wien-Favoriten bei der Gemeinderatswahl weiter auf Platz eins. Das Ergebnis von 49,38 Prozent bedeutet einen starken Zuwachs für die Sozialdemokraten um 7,99 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 32,59 Prozentpunkten an die ÖVP mit 16,79 Prozent (plus 10,64 Prozentpunkte). Für die Volkspartei bedeutet die massive Steigerung aber den Aufstieg von Platz vier. 10,87 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ: Die Freiheitlichen verloren also drastisch um 28,48 Prozentpunkte und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

11. Bezirk - Wien-Simmering

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

In Wien-Simmering hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl einen klaren Sieg eingefahren: Die Sozialdemokraten liegen mit 46,25 Prozent um 5,99 Prozentpunkte über dem Resultat der Wahl 2015 und damit vor der bisherigen Nummer eins, der FPÖ. Die Freiheitlichen sind nun Zweitplatzierte. Sie erzielten 17,17 Prozent, um 25,73 Prozentpunkte weniger. Sie liegt mit 29,08 Prozentpunkten abgeschlagen hinter dem neuen Spitzenreiter. 15,04 Prozent der Wähler erreichte die ÖVP. Die Volkspartei heimste zusätzliche 9,98 Prozentpunkte ein. Immerhin 5,8 Prozent erzielte das Team HC Strache im 11. Wiener Bezirk, wo man Ex-FPÖ-Chef Strache offenbar noch nicht abgeschrieben hat. Die Grünen blieben so gut wie gleich, die Ökopartei erlangte 5,43 Prozent. Die NEOS performten ebenfalls konstant, die Pinken kamen auf 3,95 Prozent. Die übrigen Listen kamen auf 6,37 Prozent.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

12. Bezirk - Wien-Meidling

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die SPÖ hat in Wien-Meidling bei der Gemeinderatswahl ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit einem starken Gewinn von 5,65 Prozentpunkten auf 47,15 Prozent bauten die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Weit dahinter liegt mit 30,93 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die ÖVP, die auf 16,22 Prozent kam - ein starkes Plus von 8,28 Prozentpunkten. Diese massive Steigerung verhalf der Volkspartei indes zum Aufstieg vom vierten Platz. 11,02 Prozent der Wähler erreichten die Grünen - sie hielten damit de facto den Stand von 2015. Nummer vier im 12. Wiener Bezirk wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 23,53 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 8,6 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 0,72 Prozentpunkte: 5,82 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Lediglich 4,53 Prozent bekam die neue Partei von Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

13. Bezirk - Wien-Hietzing

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

In Wien-Hietzing hat die SPÖ den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Sozialdemokraten erzielten 32,22 Prozent, damit blieben sie im Vergleich zu 2015 praktisch stabil. Platz zwei ging an die ÖVP, die auf 29,97 Prozent kam - ein starkes Plus von 9,72 Prozentpunkten. 12,9 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Die Ökopartei geht um 1,84 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor. Viertstärkste Partei im 13. Wiener Bezirk sind die NEOS, die um 1,68 Prozentpunkte auf 11,42 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Einen Flop legte die FPÖ hin, die 18,66 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,56 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl also einen Absturz vom zweiten Rang. Das Team HC Strache erhielt verhaltenen Zuspruch.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

14. Bezirk - Wien-Penzing

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

In Wien-Penzing ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl auch 2020 stärkste Kraft. Sie wuchs um 2,01 Prozentpunkte auf 40,02 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Mit einem deutlichen Abstand von 18,77 Prozentpunkten liegt weit dahinter die ÖVP mit 21,25 Prozent (plus 10,28 Prozentpunkte). Der Volkspartei gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg vom vierten Platz. 13,42 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Die Ökopartei heimste zusätzliche 0,88 Prozentpunkte ein. Nummer vier im 14. Wiener Bezirk ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Sie verlor mit 22,14 Prozentpunkten etwas und steht nun bei nur mehr 8 Prozent. Die NEOS steigerten sich um 1,34 Prozentpunkte: 7,9 Prozent bedeuten Platz fünf. Das Team HC Strache mobilisierte gerade einmal 3,89 Prozent Strache-Fans im Bezirk.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

15. Bezirk - Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus bleibt bei der Gemeinderatswahl in der Hand der SPÖ. Das Ergebnis von 45,18 Prozent bedeutet einen Zuwachs für die Sozialdemokraten um 2,63 Prozentpunkte. Auf dem zweiten Platz liegen die Grünen mit 16,62 Prozent. Gegenüber der Wahl 2015 verlor die Ökopartei damit aber leicht um 0,55 Prozentpunkte. Mit 28,56 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 12,97 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Die Volkspartei heimste zusätzliche 6,65 Prozentpunkte ein. Platz vier geht im 15. Wiener Bezirk an die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Sie verlor mit 19,08 Prozentpunkten dramatisch und steht nun bei nur mehr 7,35 Prozent.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

16. Bezirk - Wien-Ottakring

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Wien-Ottakring bleibt bei der Gemeinderatswahl in der Hand der SPÖ. Die Sozialdemokraten erzielten 43,54 Prozent - das ist ein Zuwachs um 2,69 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 27,15 Prozentpunkten an die ÖVP mit 16,39 Prozent (plus 8,19 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Volkspartei aber den Aufstieg von Platz vier. 14,54 Prozent der Wähler erreichten die Grünen - sie hielten damit de facto den Stand von 2015. Viertstärkste Partei im 16. Wiener Bezirk wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 20,59 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 7,66 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 0,7 Prozentpunkte: 6,05 Prozent bedeuten Platz fünf.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

17. Bezirk - Wien-Hernals

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

In Wien-Hernals hat die SPÖ den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Sozialdemokraten erzielten 38,13 Prozent, damit blieben sie im Vergleich zu 2015 praktisch stabil. Weit dahinter liegt mit 18,97 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die ÖVP mit 19,16 Prozent (plus 8,16 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Volkspartei aber den Aufstieg von Platz vier. 17,35 Prozent der Wähler stimmten für die Grünen. Die Ökopartei geht um 1,66 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor. Viertstärkste Partei im 17. Wiener Bezirk sind die NEOS, die um 1,2 Prozentpunkte auf 8,68 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Einen Flop legte die FPÖ hin, die 19,26 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,68 Prozent liegt. Für die Freiheitlichen, 2015 noch auf dem zweiten Platz, ist das ein unsanfter Fall.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

18. Bezirk - Wien-Währing

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die Nummer eins in Wien-Währing heißt weiter SPÖ. 31,9 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 2,06 Prozentpunkte weniger, genügte aber, um ganz oben zu bleiben. Dahinter liegt die ÖVP, die auf 23,17 Prozent kam (plus 6,44 Prozentpunkte). Der Volkspartei gelang so ein ordentlicher Stimmenausbau und der Aufstieg vom vierten Platz. 20,58 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 2,35 Prozentpunkte. Viertstärkste Partei im 18. Wiener Bezirk wurden die NEOS, die um 1,61 Prozentpunkte auf 11,67 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Massive Verluste hagelte es für die FPÖ, die 14,81 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,7 Prozent liegt.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

19. Bezirk - Wien-Döbling

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die SPÖ bleibt in Wien-Döbling bei der Gemeinderatswahl auf Platz eins. Das Ergebnis von 36,55 Prozent bedeutet einen leichten Zuwachs für die Sozialdemokraten um 0,89 Prozentpunkte. Mit einem Abstand von 8,98 Prozentpunkten liegt dahinter die ÖVP mit 27,57 Prozent (plus 9,57 Prozentpunkte). 11,61 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Die Ökopartei geht um 1,47 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor. Nummer vier im 19. Wiener Bezirk wurden die NEOS, die um 0,7 Prozentpunkte auf 10,26 Prozent nur leicht wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Fünfte ist die FPÖ, die 18,28 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,89 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl also einen Absturz vom zweiten Rang.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

20. Bezirk - Wien-Brigittenau

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Wien-Brigittenau bleibt bei der Gemeinderatswahl in der Hand der SPÖ. Mit einem sehr starken Gewinn von 7,56 Prozentpunkten auf 50,64 Prozent bauten die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung noch massiv aus. Weit dahinter liegt mit 36,54 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die ÖVP, die auf 14,1 Prozent kam - ein starkes Plus von 8,35 Prozentpunkten. Der Volkspartei gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg vom vierten Platz. 10,84 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen: Damit baute die Ökopartei etwas (0,53 Prozentpunkte) ab. Nummer vier im 20. Wiener Bezirk ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Sie verlor mit 23,08 Prozentpunkten dramatisch und steht nun bei nur mehr 8,24 Prozent. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die Pinken erlangten 4,58 Prozent.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

21. Bezirk - Wien-Floridsdorf

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Wechsel an der Spitze in wien-Floridsdorf: Dort hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl klar den ersten Platz geschafft. Die Sozialdemokraten liegen mit 46,12 Prozent um 6,96 Prozentpunkte über dem Resultat der Wahl 2015 und damit vor der bisherigen Nummer eins, der FPÖ. Den zweiten Platz errang die ÖVP mit einer beträchtlichen Steigerung um 12,03 Prozentpunkte auf 18,56 Prozent. 11,68 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ: Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 28,88 Prozentpunkte ab und stürzten von Platz eins auf den dritten Platz ab.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

22. Bezirk - Wien-Donaustadt

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Die SPÖ bleibt in Wien-Donaustadt bei der Gemeinderatswahl auf Platz eins. Sie wuchs um 4,81 Prozentpunkte auf 45,61 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 26,26 Prozentpunkten an die ÖVP, die auf 19,35 Prozent kam (plus 12,68 Prozentpunkte). Der Volkspartei gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg vom vierten Platz. 11,09 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ: Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 27,53 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Ergebnis Bezirksvertretungswahl: (exkl. Wahlkarte)

23. Bezirk - Wien-Liesing

Ergebnis Gemeinderatswahl: (exkl. Wahlkarte)

Nummer eins in Wien-Liesing bei der Gemeinderatswahl ist auch 2020 die SPÖ. Das Ergebnis von 41,23 Prozent bedeutet einen Zuwachs für die Sozialdemokraten um 1,65 Prozentpunkte. Mit einem deutlichen Abstand von 18,41 Prozentpunkten liegt weit dahinter die ÖVP mit 22,82 Prozent (plus 13,18 Prozentpunkte). 10,04 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ: Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 24,31 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.