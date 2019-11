Weihnachtsbaum beim Christkindlmarkt am Rathausplatz leuchtet wieder

Nun ist in Wien offiziell Weihnachten: Seit Samstagabend erleuchten 2.000 LED-Lampen wieder den Weihnachtsbaum beim Christkindlmarkt am Rathausplatz.

Ein Knopfdruck und es ist offiziell Weihnachten in Wien: Am Samstag hat Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer den Wiener Weihnachtsbaum am Rathausplatz feierlich illuminiert. Begleitet wurde die Zeremonie von der Gardemusik Wien und der Trachtenmusikkapelle Embach.