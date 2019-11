Salzburger Christbaum am Wiener Rathausplatz aufgestellt

Auch wenn in Sachen Weihnachtswetter noch Luft nach oben ist - am Wiener Rathausplatz ist bereits der erste Weihnachtsbote eingetroffen. Die 130 Jahre alte Fichte aus dem Pinzgau wird der offizielle Christkindlmarkt-Christbaum.

Bei strömendem Regen ist am Dienstag der aus Salzburg stammende Christbaum am Wiener Rathausplatz angeliefert und aufgestellt worden. Ausgewählt wurde heuer eine 130 Jahre alte Fichte aus Embach, einem Ortsteil der Pinzgauer Gemeinde Lend.

Polizeieskorte für den Wiener Christbaum

Die Ankunft am Platz vor dem Rathaus, wo bereits die Stände für den Christkindlmarkt aufgebaut wurden, erfolgte mit Polizeieskorte. Der heftige Niederschlag stellte für das Aufstellen kein Hindernis dar, wie der Wiener Forstdirektor Andreas Januskovecz im APA-Gespräch versicherte. Der Baum, so gab er zu bedenken, sei eine derartige Witterung ohnehin wohl gewohnt: "In Salzburg regnet es öfter."