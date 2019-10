Wiener Christkindlmarkt und Weihnachtstraum 2019: Alle Infos

Mit seiner 600 Jahre alten Tradition bietet der berühmteste und älteste Wiener Weihnachtsmarkt ab Mitte November wieder zauberhaftes Weihnachtsflair auf dem Wiener Rathausplatz.

Kulinarische Köstlichkeiten im Marktbereich, Kekse backen und Weihnachtsgeschenke basteln für Kinder sowie Eislaufen am Kleinen Eistraum und Staunen in der Weihnachtswelt: Vom 15. November bis 26. Dezember 2019 bringen der Wiener Christkindlmarkt und der Wiener Weihnachtstraum auf dem Rathausplatz wieder Vorfreude auf Weihnachten und laden zum gemütlichen Verweilen ein.

Wiener Weihnachtsmarkt

Highlights beim Wiener Weihnachtstraum

Ob lebhafter Christkindlmarkt-Charme, buntes Kinderprogramm, ein Foto mit dem Herzerlbaum oder kulturelle Highlights - der traditionsreiche Wiener Christkindlmarkt und der Weihnachtstraum bieten für jede Stimmung das Passende und machen so die Vorweihnachtszeit zu etwas Besonderem für die ganze Familie. So kommen beim vielfältigen Programm in der Werkstatt der Volkshalle die Jüngeren voll auf ihre Kosten. Unter fachkundiger Anleitung kann hier nach Herzenslust gebacken und gebastelt werden.