Wiener Weihnachtstraum hat jetzt einen "Bussiplatz" beim Herzerlbaum

Ab sofort kommt am neuen "Bussiplatz" unter dem beliebten Herzerlbaum beim Wiener Weihnachtsraum romantische Stimmung auf.

Wien hat einen neuen Romantik-Hotspot: Auf dem Wiener Weihnachtstraum in unmittelbarer Nähe des beliebten Herzerlbaums wurde der "Bussiplatz" eröffnet.

Bürgermeister Michael Ludwig hat die neue Attraktion im Rathauspark gemeinsam mit seiner Ehefrau vorab besichtigt. "Wien ist eine Stadt des Miteinanders, des Zusammenhalts und der gegenseitigen Toleranz. Der Bussiplatz ist somit eine Einladung an die Besucher des Wiener Weihnachtstraums, diese Grundüberzeugung in der Adventzeit noch aktiver zu leben und anderen Menschen in unserer Stadt mit Herzlichkeit und Empathie zu begegnen", erklärte Ludwig die Idee.