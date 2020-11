So gesund sind Erdäpfel wirklich

Gesundheitsexperte Prof. Hademar Bankhofer erklärt, was die sogenannten "Winter-Erdäpfel", die jetzt im Herbst geerntet werden, so gesund macht und warum sie zu Unrecht für Kalorienbomben gehalten werden.

Erdäpfel sind nicht nur ein wichtiges Grundnahrungsmittel sondern vor allem in der kalten Jahreszeit besonders wertvolle Naturprodukte. Sie sind reich an lebenswichtigen Stoffen, die wir für unsere Gesundheit benötigen, weiß Prof. Hademar Bankhofer.

Arzneimittel vom Acker: Herbst-Erdäpfel

Erdäpfel gelten allgemein als Dickmacher, was so aber nicht stimmt. Diesen Ruf haben sie zu Unrecht, denn es ist die Zubereitungsform, die sie zur Kalorienbombe machen - Stichwort Öl und Fett.

Sie haben einen hohen Anteil an Ballaststoffen und sind zudem eine hervorragende Quelle an Kohlenhydraten. Außerdem liefern sie uns hochwertiges, pflanzliches Eiweiß. Da sie reich an basischen Substanzen sind, schaffen Erdäpfel ein ideales Gegengewicht zu unserer übersäuerten täglichen Nahrung. Daher stellen sie die gesündeste Beilage zum Fleisch dar, weil sie die Harnsäure und anderen Säuren des Fleisches neutralisieren.