Gesunde Schote: Paprika als idealer Abnehm-Helfer

Egal ob rot, gelb oder grün: Paprika heizen den Stoffwechsel an und geben uns Schwung. Damit sind sie nicht nur gesund, sondern auch ideal fürs Abnehmen, weiß Prof. Hademar Bankhofer.

Ein besonders beliebtes Gemüse in dieser Jahreszeit sind die Paprika, man kann sie gekocht oder roh genießen. Prof. Hademar Bankhofer bezeichnet die Schoten wegen ihrer wertvollen Wirkstoffe auch gerne als Naturarznei aus dem Gemüsegarten.

Paprika ist eine wahre Vitamin C-Bombe

Kein anderes Gemüse verfügt über so viel Vitamin C wie der Paprika: Eine Paprikaschote hat mehr davon als fünf bis sechs Orangen. Man kann daher mit dem Essen von rohem Paprika die natürlichen Abwehrkräfte gegen Erkältungen und andere Infektionskrankheiten stärken und sich stark gegen Stress machen. Leichter schlank bleiben und werden, weil Vitamin C im Körper entscheidend mithilft, Fettpolster zu verbrennen, ist mit dem Gemüse ebenfalls möglich.