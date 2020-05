Heidelbeeren als echtes Superfood für die Augen

Heidelbeeren haben nachgewiesen einen positiven Effekt auf unsere Augen. Vor allem bei täglicher Bildschirmarbeit sollte man sich die Kraft der kleinen Beere zunutze machen.

Viele Menschen sehen im Dunkeln schlecht oder fühlen sich beim Autofahren stark von Scheinwerfern geblendet. Wissenschafter haben nachgewiesen, dass der blaue Farbstoff Anthocyan, der in der wilden Heidelbeere vorkommt, Medizin für die Augen ist.

Mit wilden Heidelbeeren vorhandene Sehschwächen lindern

"Heute weiß man: Es ist sinnvoll für alle, die viel in der Nacht unterwegs sind, die Kraft der Heidelbeeren zu nützen. Der blaue Farbstoff der Heidelbeere verbessert den Blutfluss in den feinsten Blutgefäßen im Bereich der Augen. Er schützt die Netzhaut vor Umwelt- und Stoffwechsel-Schadstoffen und aktiviert die Produktion von Sehpupur, Rhodopsin genannt", so Bankhofer.