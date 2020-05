Erdbeeren haben wieder Saison: Darum ist die süße Frucht so gesund

Erdbeer-Fans aufgepasst: Die süßen Früchte schmecken nicht nur herrlich, man kann durch ihren Genuss auch eine Menge für die eigene Gesundheit tun.

Sie zählen zu den beliebtesten Obstsorten der Österreicher und haben in den kommenden Wochen wieder Hochsaison: Erdbeeren.

Das macht Erdbeeren so gesund

Die Erdbeere hat mehr Vitamin C als die Zitrone oder die Orange. 150 Gramm Erdbeeren decken den Tagesbedarf an diesem Vitamin und haben bloß 53 Kalorien. Damit schützt uns die Erdbeere vor lästigen Frühjahrs- und Sommer-Erkältungen und macht uns zugleich auch stark gegen Stress.

Die Erdbeere liefert auch große Mengen an Folsäure für ein gesundes Blut sowie den Mineralstoff Kalium, das einen positiven Einfluss auf den Blutdruck hat. Das Spurenelement Mangan in der Erdbeere ist wichtig für den Stoffwechsel, für die Nerven und das Gehirn.

Süße Frucht kann gegen Kopfschmerzen helfen

Die Erdbeere ist außerdem ein ideales Anti-Schmerzmittel, vor allem bei Kopfschmerzen, Migräne, Rheuma und Gicht. Die Erklärung dafür: Die Erdbeere enthält eine natürliche Substanz mit dem Namen Methylsalicylsäure, welche mit der Acetylsalicylsäure - dem Inhaltstoff vieler Schmerzmittel - verwandt ist. Es kann daher der Genuss von etwa zehn saftigen, frischen Erdbeeren in manchen Fällen Kopfschmerzen oder Migräne vertreiben.

Da es sich um eine sanfte Naturmedizin handelt, kann man Erdbeeren natürlich nicht gegen starke, langanhaltende Schmerzen einsetzen und sie können keinesfalls den Arzt ersetzen. Die süße Frucht stellt aber mit ihren Gerbstoffen, Schleimstoffen, Säuren und ätherischen Ölen ein natürliches Antibiotikum dar, das entzündlichen Prozessen im Organismus entgegenwirkt. Gemeinsam mit dem reichen Gehalt an Vitamin C stärken Erdbeeren so die natürliche Abwehrkraft gegen verschiedene Infektgefahren.