Melonen machen fit für die kalte Jahreszeit

Melonen sind erfrischend und versorgen uns mit vielen lebenswichtigen Stoffen. Das sie auch nur wenige Kalorien liefern, helfen sie uns beim erfolgreichen Abnehmen.

Zu über 90 Prozent bestehen Melonen aus Wasser - die restlichen zehn Prozent machen sie laut Gesunheitspapst Prof. Hademar Bankhofer zu einem wahren Lebenselixier, ganz egal, ob es sich um Wasser-, Zucker- oder Honig-Melonen handelt.

Zum Abnehmen braucht man viel Flüssigkeit: Die Melone hat sie

Unser Körper besteht zu zwei Drittel aus Wasser. Kreislauf und Stoffwechsel können nur optimal funktionieren, wenn wir ständig Flüssigkeit zuliefern. Auch die Fettverbrennung und der Abtransport von Fett und Schadstoffen sind nur gewährleistet, wenn wir reichlich trinken und wenn auch das, was wir essen, viel Wasser enthält. Bankhofer weiß: "Zum erfolgreichen Abnehmen brauchen wir reichlich Flüssigkeit. Die Melonen liefern sie uns. Sie schwemmen alles, was uns dick macht, aus dem Körper und halten den Kreislauf in Schwung. Das ist eines der Abspeckgeheimnisse dieser wunderbaren Früchte."

Melonen sparen den Kosmetiksalon und machen stark gegen Stress

Nimmt man unter anderem mit Melonen ab, hat man einen Riesenvorteil: Man isst sich gleichzeitig auch schön und jung. Die Melone ist eine Anti-Aging-Frucht, da sie sehr viel Vitamin C enthält, was das Bindegewebe strafft und die Haut vor dem Austrocknen bewahrt. Das Vitamin A in der Melone mit dem Betacarotin regt den Hautstoffwechsel an und hält die Haut jung und geschmeidig. "Wer regelmäßig Melonen isst, sieht jünger aus. Das ist vor allem auch darauf zurückzuführen, dass die reichliche Flüssigkeit aus der Melone die Haut von innen her strafft und geschmeidig hält. Melonen beugen auch der Cellulite vor", erklärt Bankhofer.

Wer in Stresssituationen eine Melone isst, führt Flüssigkeit mit vielen Mineralstoffe und Spurenelementen zu. Das Blut bleibt flüssig, und der Blutdruck steigt nicht. So kann man locker mit dem Stress umgehen. Auch Stressschäden im Körper wie Nervosität, frühzeitige Arteriosklerose, hoher Blutdruck, Sehstörungen und frühes Altern können von der Melone entschärft werden, weil sie mit ihrem Vitaminreichtum Stressangriffe auf die Körperzellen abwehrt.

Neue Liebeskraft: Melonen helfen auch bei Libidoverlust

Stress ist in vielen Fällen ein Liebeskiller, sehr oft aber steckt hinter der mangelnden Liebeslust ein Mangel am Spurenelement Mangan. "Erstens enthalten viele Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, zu wenig Mangan. Und jene, die interessante Mengen liefern, essen wir nicht so oft, wie zum Beispiel Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, Mandeln, Walnüsse, Spinat und Erbsen. Zweitens haben wir im Sommer bei hohen Temperaturen Mangan mit dem Schwitzen verloren", so Bankhofer.

Jeder von uns müsste drei bis fünf Milligramm Mangan aufnehmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es zu Gehörproblemen, trockener, rissiger Haut, zu Müdigkeit, Traurigkeit, Gelenkschmerzen, Unruhe, Nervosität und zu einem deutlichen Libidoverlust. Hier kann die Melone beste Arbeit leisten.

Wenn der Blutdruck erhöht ist: Melonen senken ihn

Bluthochdruck gehört zu den großen Volkskrankheiten. Die häufigsten Ursachen sind Stress, Übergewicht, zu wenig Bewegung und Zuckerverwertungsstörungen. Erhöhter und zu hoher Blutdruck führt zu einer Verdickung der Gefäßmuskulatur und fördert die Arterienverkalkung. Dadurch steigt der Blutdruck noch mehr. Die Folge: Schäden an Herz, Gehirn und Nieren. Bei Bluthochdruck muss immer ein Arzt zugezogen werden.

Unterstützend zur medizinischen Therapie kann mit Bewegung, Ernährung und Gewichtsreduktion nachgeholfen werden. Melonen sind da ein idealer Partner, denn die Frucht liefert Kalium, Magnesium, Calcium und Zink - lauter Vitalstoffe, die beim Blutdrucksenken eine wichtige Rolle spielen.