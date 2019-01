Semesterferien 2019 in Wien: Das Programm für die ganze Familie im Überblick

In den Semesterferien gibt es ein buntes Programm in Wien.

In den Semesterferien gibt es ein buntes Programm in Wien. ©pixabay.com (Themenbilder)

In den Semesterferien gibt es ein buntes Programm in Wien. ©pixabay.com (Themenbilder)

Die Semesterferien in Wien und NÖ starten am Samstag, den 2. Februar 2019. Vor allem in Wien werden zahlreiche tolle Möglichkeiten geboten, um Abwechslung zum Schulalltag zu schaffen.

Die Semesterferien starten bald und auf die ganze Familie wartet ein spannendes Ferienprogramm in Wien. Ob Workshops, Rätselralley oder Familienführungen, das Angebot ist breit gefächert und bietet einen bunten Mix, um die Ferien interessanter zu gestalten.

Das Jüdische Museum in den Semesterferien: Das Jüdische Museum bietet ein Programm für Kinder am 3. und am 10. Februar. “Unsere Stadt macht Ferien” und “Kabbalah for kids and families” sind verschiedene Workshops und Führungen, die für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren geeignet sind. Spannende Rundgänge sowie Einblicke in die letzten Jahrhunderte wartet auf die Kleinen.

Semester-Ferienspiele im Tiergarten Schönbrunn und auf Schloss Hof Schloss Hof: Die ganze Woche über bietet Schloss Hof ein tolles Semesterferien-Programm für die ganze Familie. Angeboten werden unter anderem Zaubershows, Backshows, Familienführungen und weitere Workshops für die Kleinen. Schloss Hof stellt den ganzen Winter über ein vielfältiges Programm bereit und hat bis März täglich für die Besucher geöffnet.

Semesterferienspiel im Tiergarten Schönbrunn: Der Tiergarten Schönbrunn bietet in den Semesterferien spezielle Angebote für Kinder. Die Kleinen haben die Möglichkeit, die Welt der Pinguine zu entdeckten und den Überlebenskünstler der Antarktis besser kennen zu lernen. Während einer kniffligen Rätselralley lernen die Kinder mehr über die drei Arten von Pinguine, die im Tiergarten leben. Ist das Rätsel gelöst, gibt es auch eine Belohnung.

Datum: 4. bis 8. Februar 2019

Zeit: 09:00 bis 16:30 Uhr

Ort: Elefantenpark

Keine Anmeldung erforderlich

Semesterferien: Günstiger den Wiener Eistraum nutzen Kindermuseum Schloss Schönbrunn: In den Semesterferien bietet das Kindermuseum im Schloss Schönbrunn den Kindern einen Einblick in den kaiserlichen Hof. Zwischen dem 2. und dem 10. Februar wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die kleinen Gäste.

Eislaufen in Wien: Der Wiener Eistraum und viele weitere Eisflächen in Wien sind auch in den Semesterferien geöffnet und in unserem Überblick erhalten Sie alle Informationen zu Preise und Öffnungszeiten. Der Wiener Eistraum hat eine Aktion in den Semesterferien, die es Kindern ermöglicht, den Platz günstiger zu nutzen. Auch der Eistraum auf den SCS Multiplex Terrassen ist bis 17. Februar geöffnet. In der SCS wird zum täglichen kostenlosen Eislaufen geladen.

Museen und freier Eintritt: Viele Museen in Wien haben am ersten Sonntag im Monat freien Eintritt. Hier finden Sie einen Überblick über die Möglichkeiten. Viele Museen bieten auch allgemein freien Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren an.

Wintercircus und “Tierische Rätseltour” in den Semesterferien in Wien Wintercircus im Wiener Prater: Der Wintercircus auf der Kaiserwiese im Wiener Prater präsentiert ein Mangegenspektakel für die ganze Familie. Das Programm läuft noch bis zum 24. Februar und hält täglich tolle Vorstellungen für die Besucher bereit.

“Tierische Rätseltour” im NHM Wien: Die Semesterferien stehen kurz vor der Tür und auch das Naturhistorische Museum Wien bietet ein tolles Ferienspiel für Kinder. Auf einer “Tierischen Rätseltour” entdecken die Kinder spielerisch die Welt der Tiere. Von Mittwoch, dem 6. Februar bis Samstag, den 9. Februar 2019 haben Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren die Möglichkeit eine “Tierische Rätseltour” im Rahmen des wienXtra-Ferienspiels im NHM Wien zu erleben.

Dem Kunststoff auf der Spur im Technischen Museum Wien Dem Kunststoff auf der Spur: Zu einem ganz aktuellen Thema gibt es in den Semesterferien im Technischen Museum die Spezialführung “Dem Kunststoff auf der Spur”. Kinder haben die Möglichkeit, einen besseren Einblick in die Verwendung von Plastik im Alltag zu erhalten und wie der Kunststoff unsere Zukunft beeinflussen wird. Termine und Preise erfahren Sie auf der Website des Technischen Museums Wien.

Spieltage im Rathaus und wienXtra Ferienspiel Spieltage im Rathaus: Das Rathaus verwandelt sich zwischen dem 6. und 9. Februar zu eine riesigen Spielewelt. WienXtra bietet der ganzen Familie Unterhaltung und Spass.

• Die neuesten Kinder- und Familienspiele

• Erfinde eigene Spiele in der Werkstatt (ab 8 Jahren)

• Probier bewegte Konsolenspiele aus

• Bastle Faschingshüte mit der MA 48

• Bau Spielfiguren aus Verpackungsmaterialien

• Lerne Interessantes über die Natur

• Lass dich schminken oder von Mr. Murphy verzaubern

• Erlebe Kasperls Abenteuer täglich um 15:30 und 17:00

WienXtra Ferienspiel: In ganz Wien gibt es zahlreiche Programmpunkte von wienXtra in den Semesterferien. Egal ob “Recycling im Alten Ägypten” in der Österreichischen Nationalbibliothek, “Stöpsel-Klettern” in der Kletterhalle, “Ein Haus voller Musik” im Haus der Musik oder das cinemagic-Semesterkino, ein buntes und vielfältiges Programm ermöglicht eine willkommene Abwechslung in den Ferien.

Semesterferienspiel im Haus des Meeres Ab 4. können Kinder jeweils von Montag bis Freitag um 9.30 Äffchen füttern und um 13 Uhr Kois füttern. Bei der Aktionen kommen die Kinder aller Bundesländer auf ihre Kosten – die Aktion geht nämlich bis zum 22. Februar. Außerdem können die Kinder bei dem Programm “Natur begreifen” teilnehmen. Immer um 16.45 Uhr werden Biologen Präparate bereitstellen, die die Kinder auch angreifen dürfen. Es kann also gut vorkommen, dass man dem ein oder anderen Hai auf den Zahn fühlen darf.