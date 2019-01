Jüdisches Museum Wien: Das Programm für die ganze Familie im Februar

Das Jüdische Museum in Wien bietet im Februar ein spannendes Programm für die ganze Familie. Zeitreisen oder Bastelworkshops warten auf die Kleinen.

Das Programm in den Semesterferien im Jüdischen Museum in Wien beginnt am 3. Februar 2019. Es eignet sich für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Jüngere Gäste können zwar auch daran teilnehmen, jedoch muss ein Elternteil oder eine Begleitperson während den Workshops anwesend sein.