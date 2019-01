Winterprogramm auf Schloss Hof mit Zaubershows und Kinderführungen

Schloss Hof hat bis März täglich geöffnet und bietet den Besuchern ein umfangreiches Winterprogramm für die ganze Familie. Zaubershows, Schlossführungen und eine Kreativwerkstatt sorgen für gute Unterhaltung.

Täglich zwischen 10 und 16 Uhr bietet Schloss Hof ein umfangreiches Winterprogramm für die ganze Familie. Die Prunkräume können in dieser Zeit besucht werden und zeigen einen Einblick in das Leben des 18. Jahrhunderts. Schlossführungen werden täglich zwischen 11 und 14 Uhr angeboten.

In Schloss Hof gibt es derzeit die Ausstellung „Schaufenster Europa: Das Banat“. Diese erzählt die wechselvolle Geschichte des Banats, einer Kulturregion im Südosten Europas, im heutigen Rumänien. Ausstellungsführungen gibt es täglich um 15.15 Uhr.

Planzenliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten und finden in der Orangerie exotische Pflanzenschätze. Ein Besuch des Gutshofes lohnt sich vor allem für Tierfans. Dort leben rund 200 Tiere, darunter zahlreiche selten gewordene Haustierrassen altösterreichischer Tradition wie Noriker-Pferde, Walachen- und Zackelschafe, Vierhornziegen oder weiße Barockesel.

Der Streichelzoo hat täglich geöffnet und an den Samstagen und Sonntagen wartet von 14 bis 15 Uhr der Ponytreff: Bei schönem Wetter können die Kinder auf den Ponys reiten. Bei schlechtem Wetter können die Ponys in den Stallungen gestriegelt werden.

Zaubershows und tolles Winterprogramm auf Schloss Hof

Um das Schloss zu erkunden, werden an den Wochenenden um 13 Uhr Kinderführungen durchgeführt. Zwischen 14 und 16 Uhr können sich die Kleinen in der Kreativwerkstatt austoben. Zusätzlich gibt es an den Sonntagen zudem Zaubershows, Kasperltheater oder Marionettentheater geboten.