Schlemmer-Osterbrunch im Restaurant im Wiener RAINERS Hotel

Beim Osterbrunch im RAINERS Hotel Vienna laden Osterpinze, Osterschinken, Omelette und viele weitere saisonale Köstlichkeiten zum Schlemmen ein.

Osterbrunch am 31.3. bildet Auftakt für Serie an kulinarischen Highlights

Der Osterbrunch am 31.3. bildet den Auftakt für eine Serie an kulinarischen Highlights im RAINERS Hotel Vienna. Den Schlemmerbrunch gibt es im Restaurant des 4-Sterne-Hotels an insgesamt sechs Sonntagen im Jahr.

Nächste Brunchmöglichkeit ist am Muttertag

Die nächste Brunchmöglichkeit gibt es am Muttertag, am 12. Mai. Am Sonntag, 9. Juni dreht sich alles um erntefrischen Spargel und Erdbeeren und am 8. September wird es bei Wild und Kürbis schon herbstlich. Am 11. November werden die Gäste bei „Gans schön lecker“ traditionell österreichisch mit Gansl verwöhnt. Der letzte Sonntagsbrunch des Jahres, am 8.12. versetzt dann den Gaumen bereits in Weihnachtsstimmung.