Plastikwände sollen Supermarkt-Angestellte vor Coronavirus schützen

Die heimischen Lebensmittelketten rüsten ihre Kassen mit Plexiglasscheiben aus, um Mitarbeiter und Kunden besser zu schützen.

Spar etwa installiert die Schutzwände in allen 1.500 Märkten. "Die Vorbereitungen laufen und wir hoffen, das in den nächsten Tagen überall umsetzen zu können", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zur APA. Auch bei Billa, Hofer und Penny sind sie in Ausrollung.

In einer Billa-Filiale sei der Schutz bereits getestet worden und werde sukzessive in allen Filialen angebracht, sagte Rewe-Sprecherin Ines Schurin. Auch in den mehr als 500 Filialen des Diskonters Hofer erwartet die Kundschaft dieses ungewöhnliche Bild. "Hofer-Kunden müssen nicht besorgt sein, dieses 'Schutzschild' dient lediglich als weitere Vorsichtsmaßnahme", heißt es seitens der Supermarktkette am Mittwoch.