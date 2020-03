Supermärkte schicken während Coronavirus-Krise Ältere zum Einschlichten

In Zeiten der Coronavirus-Ausbreitung und dem hohen Andrang in den Filialen versuchen die heimischen Supermarktketten ihre Mitarbeiter zu schützen.

Risikogruppen unter den Supermarkt-Mitarbeitern - etwa Schwangere - würden derzeit nach Hause geschickt, sagte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti am Montag bei einer Telefonkonferenz. Außerdem würden bei Billa & Co jüngere Mitarbeiter vermehrt bei den Kassen eingesetzt, Ältere beim Auffüllen der Regale.

Coronavirus: So reagieren die Supermärkte

Es gebe bei Rewe (Adeg, Billa, Bipa, Merkur, Penny) Desinfektionsmittel und Handschuhe für die Mitarbeiter, so Haraszti. Außerdem würde man die Kunden bitten, einen ausreichenden Abstand einzuhalten. Sollte ein Mitarbeiter in einer Filiale am Coronavirus erkranken, werde die Filiale desinfiziert, die Mannschaft ausgetauscht und der Betrieb weitergeführt.