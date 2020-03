Hamsterkäufe unterlassen: Rewe und Spar mit Appell an Bevölkerung

Rewe und Spar haben am Wochenende erneut versichert, dass von allen Lebensmitteln genug da ist. Hamsterkäufe seien zu unterlassen.

Bundesheer hilft in Zentrallagern aus

Die Waren werden laufend nachgefüllt, mittlerweile hilft das Bundesheer in den Zentrallagern bei der Auslieferung mit, so Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zur APA. Was aber gebraucht wird sind Aushilfskräfte. "Unsere Rekrutierungsstellen sind auch am Wochenende besetzt", erklärte dazu Rewe-Sprecherin Ines Schurin.