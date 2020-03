Von 8 bis 9: Supermärkte mit Öffnungszeiten für Senioren

Die Supermärkte Billa, Merkur und Lidl haben die Zeit von 8 bis 9 Uhr für Senioren reserviert. Damit sollen sie nicht mit anderen Kunden einkaufen, die sie dabei anstecken sollen. Spar kritisiert die Maßnahme.

