Covid-19: 900 Soldaten im Einsatz, 2.500 Zivi-Freiwillige gemeldet

Rund 900 Bundesheersoldaten sind wegen der Coronakrise momentan im Einsatz. Der Großteil davon hilft bei der Lebensmittelversorgung in Supermarktlagern aus. Dazu haben sich 2.500 Personen freiwillig für den Zivildienst gemeldet.

780 Soldaten in Supermarktlagern stationiert

Darüber hinaus unterstützen im Rahmen des Covid-Assistenzeinsatzes in Wien 19 Soldaten die AGES-Hotline. In Vorarlberg leisten 15 Rekruten Telefondienst im Krisenstab. In Tirol sind 35 Soldaten im Einsatz, sie führen an den Grenzen und an den Ein- und Ausreise-Checkpoints Temperaturmessungen durch. Auch in Kärnten helfen 26 Soldaten bei Temperaturmessungen an der Grenze.