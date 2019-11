Neue Bushaltestelle auf der Kennedybrücke fertiggestellt

Die Bauarbeiten für die neue Bushaltestelle der Linien 58A und 58B auf der Kennedybrücke sind abgeschlossen.

Die Neuorganisation der Buslinien 56A, 56B, 58A und 58B, die am 1. Juli 2019 in Kraft getreten ist, kommt nun zum Abschluss.

"Provisorische" Bushaltestelle auf der Kennedybrücke aufgelassen

Die "provisorische" Haltestelle der Busse 58A und 58B in Fahrtrichtung Atzgersdorf wird aufgelassen, die neue Haltestelle liegt unmittelbar gegenüber des Ausganges der U4 Station Hietzing - Kennedybrücke an der ehemaligen Haltestelle der Straßenbahnlinie 10 stadtauswärts in Richtung Verbindungsbahn - Hummelgasse.