Änderungen bei den Buslinien 56A, 56B, 58A und 58B in Wien-Hietzing

Ab 1. Juli gilt bei den Bussen 56A, 56B, 58A und 58B in Hietzing eine neue Linienführung. Alle Infos dazu hier.

Buslinien in Wien-Hietzing werden neu organisiert

Außerdem wird der bisher sehr kurz geführte 55A zwischen dem Haupttor des Lainzer Tiergartens und der Station Wolkersbergenstraße in Speising in 56B umbenannt und fährt künftig bis zur Kennedybrücke. Für die Wohnbevölkerung von St. Hubertus/Friedensstadt wird damit eine Direktverbindung zur U4 geschaffen und für Besucher des Lainzer Tiergartens entfällt das Umsteigen. Auch die Parkplatzsituation im Umkreis des Haupteinganges zum Lainzer Tiergarten an Wochenenden und Feiertagen wird dadurch entspannt.