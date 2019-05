Nächster Großbrand in Wien-Simmering: Fünf Personen verletzt

Am Freitag kam es in Wien-Simmering erneut zu einem Brand. Aus noch unbekannter Ursache brach ein Feuer in einem Keller in der Lorystraße aus. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

Am 17. Mai gegen 01:20 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Lorystraße in Wien-Simmering aus. Dort brach aus noch unbekannter Ursache ein Brand in einem Keller eines 8-stöckigen Wohnhauses einer größeren Wohnhausanlage aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das betroffene Stiegenhaus bereits stark verraucht. Die Feuerwehr rückte mit 98 Kräften und 22 Fahrzeugen an.

Für die Bewohner war so eine Flucht über das Stiegenhaus nicht mehr möglich. Aus mehreren durch die Hitze geborstenen Kellerfenstern schlugen Flammen – Es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen. Die Feuerwehr konnte die Bewohner mithilfe von Fluchtfiltermasken und einer Drehleiter in Sicherheit bringen.

5 Personen bei Brand in Wien-Simmering verletzt Da sich der Brandrauch ausbreitete, wurden auch benachbarte Stiegenhäuser evakuiert. Mehr als 100 Personen wurden in Sicherheit gebracht, 5 Personen mussten von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wiener Linien stellten 2 Straßenbahngarnituren für die Bewohner zur Verfügung, um darin die Dauer des Einsatzes abwarten zu können.

Zwei Frauen (55 und 27 Jahre alt) hatten Rauchgas inhaliert, eine Jugendliche (15) einen Kreislaufkollaps erlitten. Ein Ehepaar im Alter von 58 bzw. 77 Jahren, das dringend medikamentöse Versorgung benötigte, aber nicht in seine Wohnung konnte, wurde ebenfalls ins Krankenhaus gefahren.

Während der Löscharbeiten kam es im Keller zu mehreren Verpuffungen, der Brand breitete sich rasant auf den gesamten Keller der betroffenen Stiege aus, begleitet von einer enormen Hitze- und Rauchentwicklung. Gegen 04:00 Uhr konnte Brand aus gemeldet werden. Durch den Brand wurden mehr als 70 Kellerabteile komplett zerstört. Die Aufräumarbeiten dauerten noch in den Morgenstunden an. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt Wien untersucht.