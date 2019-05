Nach Großbrand in Wien-Simmering: Unterstützung für Unternehmer

Beim Großbrand in Wien-Simmering wurden auch Geschäftsflächen zerstört. Die Stadt unterstützt die Unternehmer nun mit 40.000 Euro Soforthilfe und Büros.

Gut eine Woche nach dem Großbrand in Wien-Simmering hat am Montag Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer (WKW), Walter Ruck, ein Hilfspaket für betroffene Unternehmer präsentiert. Mit 40.000 Euro und kostenfreien Ausweichbüros will man rund 40 Unternehmern unter die Arme greifen. Eine mobile Servicestelle ist vor Ort in einem Container eingerichtet.