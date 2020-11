Mehr als 150 Notärzte und Sanitäter nach Anschlag in Wien im Einsatz

In der Nacht auf Dienstag standen die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung nach einem Anschlag in der Nähe des Schwedenplatzes mit zahlreichen Einheiten im Einsatz. Auch Kollegen aus Niederösterreich halfen aus.

Beim Terroranschlag in Wien waren in der Nacht auf Dienstag mehr als 150 Notärzte und Sanitäter im Einsatz. Das berichtete Rainer Gottwald, der Leiter der Wiener Berufsrettung, am Dienstagvormittag der APA.

Wie der Wiener Rettungschef berichtete, haben sich eine Reihe von Mitarbeitern umgehend freiwillig in den Dienst gestellt. Die Kapazitäten der Rettung in Wien seien auch an diesem Abend gesichert gewesen, beteuerte. Auch alle anderen, nicht mit dem Anschlag in Zusammenhang stehenden Einsätze hätten absolviert werden können, betonte er.