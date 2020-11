Anschlag in Wien: Was man bisher weiß

In der Wiener Innenstadt läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei, nachdem mehrere Schüsse im Bereich des Schwedenplatzes gefallen sind. Es soll Tote und Verletzte geben. Was man bislang zum Anschlag in Wien weiß.

Am Montagabend gegen 20.00 Uhr sind bei der Wiener Polizei zahlreiche Notrufe nach Schüssen im Bereich der Seitenstettengasse in der Innenstadt eingegangen. Möglicherweise handelt es sich um einen Angriff auf die dortige Synagoge.

Nach einer Schießerei in der Nähe des Schwedenplatzes soll es laut Wiener Berufsrettung mehrere Tote und Verletzte geben. Innenminister Karl Nehammer sprach von einem "augenscheinlichen Terroranschlag". Derzeit gingen die Einsatzkräfte von mehreren Tätern aus.

Schüsse in Wiener Innenstadt: Großeinsatz der Polizei

Die Polizei gab unterdessen auf Twitter bekannt, was man bislang zum Anschlag in Wien weiß.

So soll nach mehreren Tätern, die mit Langwaffen auf der Flucht sind, mit Hochdruck gefahndet werden, zudem gibt es bislang insgesamt sechs Tatorte. Alle sechs bisher bestätigten Tatorte lagen im ersten Wiener Gemeindebezirk. Beim Ablauf der Attacken habe es "einen zeitlichen Zusammenhang" gegeben

Ein Täter wurde von der Polizei erschossen, eine Zivilperson wurde von den Attentätern getötet. Mehrere Passanten und ein Polizist wurden an mindestens sechs bisher bestätigten Orten in der City schwer verletzt.

15 Opfer der Attacke wurden laut Berufsrettung in Wiener Spitäler eingeliefert, mindestens sieben dieser Personen seien schwer verletzt.

Was wir bislang bestätigen können:



*Gegen 20:00 Uhr Schüsse ausgehend vom Bereich Seitenstettengasse

*Mehrere Täter mit Langwaffen (Gewehr)

*dzt. insg. 6 Tatorte

* 1 Todesopfer, mehrere schwer Verletzte, darunter ein Polizist

*1 Täter von Polizei erschossen #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Attentäter trug womöglich Sprengstoffgürtel

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat nach mehreren Attentaten in der Wiener Innenstadt am Montagabend berichtet, dass der getötete Attentäter möglicherweise einen Sprengstoffgürtel getragen haben könnte. Daher werde er durch den Entminungsdienst überprüft. Über die Identität oder die Motive der Täter wisse man bis dato nichts. Man verspreche sich aber Erkenntnisse sobald der Tote überprüft werden könne.

Was man derzeit wisse, ist dass sich die Attentäter von der Seitenstettengasse in die Innenstadt aus bewegt haben. Dabei hätten sie "wahllos" auf Gäste in Lokalen geschossen. Zum Teil auf Personengruppen in Schanigärten. Ein Passant sei getötet worden. Details wollte der Wiener Bürgermeister aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht nennen.

Ludwig, der von einem "furchtbaren Verbrechen" sprach, zeigte sich "tief betroffen" und bat die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Die Wiener würden über Medien laufend informiert. Es gebe ein "sehr enges Zusammenspiel" zwischen der Exekutive und den Einrichtungen der Stadt Wien.

Ausgangspunkt Seitenstettengasse und weitere fünf Orte

Der Anschlag hat gegen 20.00 Uhr in der Seitenstettengasse seinen Anfang genommen. Dort fielen erste Schüsse, in unmittelbarer Nähe der Synagoge. In einem "zeitlichen Zusammenhang", so die Polizei, gab es dann Vorfälle an weiteren fünf Innenstadtorten, alle in räumlicher Nähe zum Ausgangspunkt.

Die weiteren Orte waren nach Angaben von Harald Sörös, Sprecher des Innenministeriums, der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben.

Appell an Bevölkerung: Wiener Innenstadt und Öffis meiden

Es wird dazu aufgerufen, öffentliche Plätze im Stadtgebiet zu meiden. Die öffentlichen Verkehrsmittel sollten ebenfalls gemieden werden, appellierte die Polizei.

Wegen des Anschlags ist die Wiener Innenstadt abgeriegelt, auch die öffentlichen Verkehrsmittel halten dort nicht. Die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U4 halten an den innerstädtischen Stationen nicht an. Die Straßenbahnlinien werden umgeleitet oder kurzgeführt, teilten die Wiener Linien Montagabend mit.

