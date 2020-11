Anschlag in Wien: Getöteter Attentäter war 20 und vorbestraft

Erste Informationen zu dem am Montagabend in Wien getöteten Attentäter: Er war 20 Jahre alt, hatte nordmazedonische Wurzeln war einschlägig wegen terroristischer Vereinigung (§ 278b StGB) vorbestraft.

Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) der APA am Dienstag bekannt.

Täter nach Anschlag in Wien identifiziert: 20 und vorbestraft

Attentäter bei Anschlag in Wien erschossen

Täter wollte nach Syrien, deshalb verurteilt

Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gegenüber der APA betonte, hat es sich beim erschossenen Attentäter mit dem Namen Kujtim Fejzulai zweifelsfrei um einen Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) gehandelt. Er wurde am 25. April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen.