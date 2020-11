Nach Anschlag in Wien: Keine Schulpflicht am Dienstag

Nach dem Anschlag in Wien: Schulpflicht am Dienstag ausgesetzt.

Innenminister Karl Nehammer informierte in der Nacht auf Dienstag über den derzeitigen Ermittlungsstand zum Anschlag in der Wiener Innenstadt. Die Schulpflicht wird in Wien am Dienstag ausgesetzt.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat in einer Pressekonferenz in der Nacht auf Dienstag kundgetan, dass zumindest ein Täter des Anschlags in der Wiener Innenstadt noch auf der Flucht ist. An die Wiener appellierte er, zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden.

Kinder sind am Dienstag für die Schule entschuldigt. Wenn Eltern die Kinder nicht betreuen können, können sie sie in die Bildungseinrichtung bringen.