LIVE vom Wiener Opernball 2024: Eröffnung, Stars am Roten Teppich und alle Highlights

Heute Abend heißt es beim 66. Opernball in der Wiener Staatsoper wieder "Alles Walzer". Wir berichten im Live-Ticker über die Highlights der schillernden Ballnacht mit allen Infos und Bildern der Stars und der großen Eröffnung.

Der Ansturm auf den 66. Wiener Opernball hat begonnen: Tausende Besucher strömten am Donnerstagabend über den Red Carpet in die Wiener Staatsoper - darunter auch die Gäste des Unternehmers Markus Deussl Schauspieler Franco Nero, Sänger Heino sowie Comedian Oliver Pocher samt Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Richard Lugner huschte mit seinem Stargast Priscilla Presley am Roten Teppich seitlich vorbei in die Oper. Direktor Bogdan Roščić konnte sich nur mehr auf "Fun and Games" freuen.

Auch Designer Helmut Glööckler schritt mit neuer Langhaar-Frisur und spitzen Fingernägeln über den Red Carpet in die Oper. "Ich habe mich gefragt, wie Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Ball aussehen würde. Es ist ein bisschen 'Rock me Amadeus'", sagte der Deutsche.

Ebenfalls unter den Gästen des Balls zu sehen waren die ehemaligen Organisatorinnen Elisabeth Gürtler sowie Maria Großbauer, das Künstler-Ehepaar Cornelius Obonya und Carolin Pienkos, Designerin Lena Hoschek, Star-Geigerin Lidia Baich und ihr Ehemann, der Sänger Andreas Schager. Auch Schauspielerin Nina Proll, Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit Lebensgefährtin Leona König mischten sich unter das Ballvolk. Ebenfalls dabei war Dompfarrer Toni Faber und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Eröffnet wird das Fest von den Opernstars Elīna Garanča und Piotr Beczala. Im Mittelpunkt der Eröffnung steht heuer wieder die Opernwelt selbst: Den Auftakt der Gesangsdarbietung des Abends wird Garanča gemeinsam mit der jungen spanischen Sopranistin Serena Saenz mit dem klassischen Gassenhauer "Barcarolle" aus Hoffmanns Erzählungen absolvieren. Nach zwei Solostücken von Garanča und Beczala vereinigen die Mezzosopranistin und der Tenor ihre Stimmen in dem nicht minder eingängigen Lied "Granada" von Agustín Lara.

Live-Ticker zum Wiener Opernball 2024

Promis aus Politik, Kultur und Hollywood am Ball der Bälle in Wien

Die Staatsspitze ist heuer durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seinen montenegrinischen Amtskollegen Jakov Milatović zu Gast hat, sowie Bundeskanzler Karl Nehammer vertreten, der mit Estlands Premierministerin Kaja Kallas zum Event kommt.

Die Promidichte ist auch dank des deutschen Unternehmers Markus Deussl sehr groß: In seiner Loge nehmen Schauspieler Franco Nero, Barde Heino sowie Comedian Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden Platz. Richard Lugner wird von Priscilla Presley, der ehemaligen Ehefrau von Elvis Presley, begleitet.

Gegen 21.00 Uhr huschte Lugner mit Presley seitlich am Red Carpet vorbei in die Staatsoper. Bereits rund eine Stunde vor dem Einlass zeigte sich "Mörtels" Stargast im Wiener Grand Hotel in ihrem Pailletten-Kleid von Nina Ricci.

Opernball sorgt für Sperren in Wiener Innenstadt

Für das Fest wird laut ÖAMTC der Ring zwischen Johannesgasse und Operngasse sowie die Kärntner Straße zwischen Karlsplatz und Opernring von 19.00 bis 23.00 Uhr gesperrt. Die Straßenbahnen auf dem Ring werden zu dieser Zeit kurz geführt bzw. umgeleitet.

LIVE vom Wiener Opernball 2024

Tausende Besucher strömen seit 20.30 Uhr über den Red Carpet in die Wiener Staatsoper und schreiten zuvor an den Fotografen vor - darunter auch Moderatorin Silvia Schneider mit ihrem Freund, Musiker Jamie Harrison, und Ex-Organisatorin des Balls, Maria Großbauer, als Privatperson. Direktor Bogdan Roščić konnte sich nur mehr auf "Fun and Games" freuen.

Die Eröffnung des Wiener Opernballs beginnt um 22.00 Uhr. Wir halten Sie in unserem Live-Blog zum Opernball 2024 auf dem Laufenden und haben alle Highlights und Bilder im Überblick.

