Der Wiener Opernball 2024 in Zahlen

Am Donnerstagabend werden 5.150 Menschen den Wiener Opernball besuchen. Die Eintrittskarte kostet dieses Jahr 385 Euro und auch Logenbesitzer müssen zusätzlich dafür bezahlen.

Der Einlass für den Wiener Opernball beginnt am Donnerstag um 20.40 Uhr. Die Oper wird mit insgesamt 171 Blumenarrangements geschmückt, wobei die Rose "Pink Floyd" in 480 Blumengestecken im Mittelpunkt steht.

Mehr als 7.000 Besucher kommen zum Wiener Opernball in die Staatsoper

Insgesamt sind am Ballabend 7.230 Personen in der Wiener Staatsoper. Das Jungdamen- und Jungherren-Komitee wird von 144 Paaren gebildet, 16 Paare stehen als Reserve bereit. Soviele Besucher müssen auch verpflegt werden: Bei dem Fest beschäftigt die Gastronomie rund 320 Personen zur Bewirtung der Gäste, für die Sicherheit sorgen 250 Mitarbeiter. Für die gute Stimmung sind 150 Musiker zuständig. Die Gastronomie serviert unter anderem über 1.300 Flaschen Sekt und Champagner, 900 Flaschen Wein, 900 Flaschen Bier, 2.500 Paar Würstel, 1.000 Stück Petits Fours und Sandwiches sowie ca. 1.300 Gulaschsuppen. Dafür stehen 52.600 Gläser, 9.200 Besteckteile und 1.000 Sektkühler zur Verfügung.

Großeinsatz bei Wiener Opernball für Polizei

Einen Großeinsatz bedeutet der Opernball jedes Jahr für die Wiener Polizei. Mehr als 400 Beamte werden am Donnerstagabend in und um die Staatsoper im Einsatz sein, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Bereits im Vorfeld des Balles gibt es eine Durchsuchung der Oper durch Sprengstoffkundige Organe und Sprengstoffspürhunde. Am Abend selbst sind verschiedene Einheiten und Dienststellen - darunter die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) oder die Diensthundestaffel - im Einsatz. Beamte des EKO Cobra kümmern sich um dem Personenschutz für hochrangige Staatsrepräsentanten und Staatsgäste.