Helmut Werner über Wiener Opernball: "Drohte, langweilig zu werden"

"Der Opernball drohte, langweilig zu werden", hat Helmut Werner erklärt.

Helmut Werner bzw. Gastgeber Markus Deussl haben für den Opernball am 8. Februar offenbar noch weitere Gäste im Köcher, die am Wochenende verkündet werden sollen. "Es wird groß", kündigte Werner am Freitag gegenüber der APA an. Bisher ist nur bekannt, dass Sänger Heino in der Loge des deutschen Unternehmers Platz nehmen wird.