Die Stars auf dem Roten Teppich, die schönsten Roben, Bilder der großen Eröffnung und das Treiben in der Staatsoper: VIENNA.at hat alle Bilder vom Wiener Opernball 2024.

Das "Who is Who" aus Politik, Wirtschaft und Kultur flaniert Donnerstagabend wieder über den Roten Teppich vor der Wiener Staatsoper.

Wiener Opernball 2024: Alle Bilder von der rauschenden Ballnacht

Neben den glamourösen Auftritten und Roben der Stars und Promis finden Sie in unseren Bildergalerien auch die schönsten Momente der Eröffnung des Wiener Opernballs 2024 und alle weiteren Highlights der rauschenden Ballnacht - der Artikel wird laufend mit neuen Fotos und Bildergalerien aktualisiert.

Eröffnung des 66. Wiener Opernballs





























































Blick in die Logen beim Wiener Opernball

















Opernball: Stars am Red Carpet

































































Opernball-Robe von Priscilla Presley











Aufbauarbeiten für den Wiener Opernball 2024





















Stars und Politiker am Roten Teppich, rrachtvolle Eröffnung des Wiener Opernballs

Zum Opernball in Wien werden am Donnerstagabend über 5.000 Gäste erwartet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird als höchster politischer Vertreter des Landes am Wiener Opernball teilnehmen. Zusammen mit seiner Ehefrau wird das Staatsoberhaupt den montenegrinischen Präsidenten Jakov Milatović als Gast begrüßen. Bundeskanzler Karl Nehammer wird von der estnischen Premierministerin Kaja Kallas begleitet.

Die Oper ist mit 171 Blumenarrangements und 480 Blumengestecken geschmückt, wobei die Rose "Pink Floyd" im Mittelpunkt steht. Die Eröffnung des Opernballs wird in diesem Jahr von den beiden Superstars Elina Garanca und Piotr Beczala durchgeführt.

Für die Wiener Polizei bedeutet das Großevent in der Staatsoper wieder einen Großeinsatz. Mehr als 400 Beamte werden am Donnerstagabend in und um die Location in der Innenstadt im Einsatz sein.