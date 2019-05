LIVE vom Song Contest Halbfinale 2019: Paenda startet für Österreich

Paenda kämpft heute für Österreich um den Einzug ins große ESC-Finale. Wir berichten LIVE im Ticker von der zweiten Halbfinal-Show des Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv.

Der 64. Song Contest hat ganz Europa wieder fest im Griff, dieses Mal steigt der ESC-Zirkus in Israels Hafenstadt Tel Aviv. Die ersten zehn Finaltickets wurden bereits am Dienstag vergeben, im zweiten Halbfinale will sich nun Österreichs ESC-Hoffnung Paenda einen Platz im großen Finale am Samstag, den 18. Mai sichern.